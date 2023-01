Elecciones Regionales: exsecretario en la administración de Gustavo Petro se lanza a la Alcaldía de Bogotá

Guillermo Alfonso Jaramillo renunció a su cargo en el movimiento político Colombia Humana, que fundó el presidente Petro. (Archivo)

Quien fuera el secretario de Salud, durante la administración distrital del hoy presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, se lanzó oficialmente a la alcaldía de la capital colombiana, tras dar a conocer su renuncia al cargo de secretario de General de la Colombia Humana en la noche del martes 3 de enero.

“Esta decisión corresponde a la petición de un gran número de ciudadanos y ciudadanas quienes me han solicitado poner mi nombre a consideración de la sociedad bogotana para asumir el cargo de Alcalde Mayor de la capital de los colombianos para el periodo 2024-2027 (sic)”, expresó Jaramillo en la misiva.

Aunque había asumido hace tres meses el mencionado cargo dentro de la colectividad que fundó el ahora jefe de Estado, señaló que seguir en el provocaría una desavenencia con su participación en la próxima contienda electoral.

“La asumí con orgullo (...) en noviembre 02 de 2022 del Consejo nacional Electoral (...) (pero) hacer parte de la mesa directiva de la organización política de la cual hago parte, representa un impedimento ético para mi aspiración y puede generar malos entendidos en el proceso de consulta que estoy proponiendo (...) en el que debe primar la transparencia y el equilibrio (sic)”, agregó.

Jaramillo agregó que en las votaciones para las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales se debe consolidar el cambio que se busca desde el mismo gobierno Nacional.

“Espero que el escenario político que hoy se configura en el país pueda ser el derrotero de un momento histórico en el cual Colombia logre configurar desde las elecciones regionales una plataforma de nuevas prácticas para hacer valer la democracia”, afirmó.

Precisamente, el mismo martes, Gustavo Bolívar, ahora exsenador del Pacto Histórico, listó al exfuncionario de la alcaldía de Petro junto a los de Hollman Morris, Carlos Carrillo, Heidy Sánchez, y Diego Cancino para que alguno de ellos sea el candidato por el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante del país.

“Consideren también estos buenos candidatos y candidatas del Pacto a la alcaldía de Bogotá (...) Guerrer@s de la causa que después de una consulta merecerían su voto (sic)”, indicó el también libretista en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que el nombre de Bolívar de nuevo volvió a sonar para aspirar para suceder a Claudia López, pese a que oficialmente renunció al Legislativo para escribir novelas para el Canal RCN este año que inicia.

El suspenso que ha generado su posible candidatura provocó duras críticas por sus contradictores políticos, como fue el caso de Miguel Uribe uno de los senadores del Centro Democrático.

“Bolívar renunció a senado y por fortuna, no puede ser candidato a Alcaldía de Bogotá: está inhabilitado. Debió renunciar en octubre, un año antes de la elección. Bogotá debe volver a tener un alcalde que la conozca y la quiera y no que la use para satisfacer su vanidad personal”, reprochó el congresista.

El expresidente Álvaro Uribe, quien lidera la mencionada colectividad de derecha, criticó también que se estén barajando nombres de personas, que según él, no cuentan con la experiencia que requiere cargos de esa naturaleza.

“¡Ojo con las elecciones regionales! Hay casos de incoherencia de avivatos, sin preparación, sin doctrina, con discurso moral y prácticas contrarias, que toman la política como un negocio para promover otros negocios”, criticó.

