¿Cuáles deberán ser las prioridades de la Alcaldía en el último año de gobierno? Concejales analizan

La seguridad y la movilidad fueron los dos aspectos que más resaltaron los concejales, que deberán ser prioritarios por Claudia López el año entrante.

A horas de que comience el último de los cuatro años de la Administración de Claudia López, la primera mujer alcaldesa y quien llegó a ocupar el Palacio Liévano con enormes expectativas por parte del electorado, ¿cuáles deberán ser sus prioridades para este 2023?

Es incuestionable que la alcaldesa Distrital quiere dejar un legado que perdure. Sin duda, las manzanas del cuidado y todo el sistema de cuidado alrededor de las mismas se ha venido consolidando como una de sus banderas más brillantes, y es clara su intención por dejar amarrada tanto la Segunda Línea del Metro a Suba y Engativá, una de sus propuestas de campaña, pero hay temas en los que su Administración, de acuerdo con algunos concejales de Bogotá, se raja.

Movilidad

Por ejemplo, de acuerdo con el concejal conservador, Nelson Cubides, en el último año Claudia López tiene que concentrarse en la movilidad que, sigue en caos y la medida y las últimas modificaciones al Pico y Placa no van a resolver el problema.

“Hay un problema de vías crítico que no se ha resuelto y eso está afectando la calidad de vida, el desarrollo empresarial y las posibilidades de Bogotá de hacer negocios no se van a desarrollar como podrían hacerlo. Así que su principal preocupación deberá ser la de llevar a buen puerto las obras que ya están proyectadas, como la de la Troncal por la Avenida 68; el Corredor Verde por la Carrera Séptima y la extensión de la ALO para que tengan su ejecución lo más pronto posible”, comenzó por responder a Infobae el concejal del Partido Conservador, Nelson Cubides.

Y en un segundo aspecto se refirió a la inseguridad, puesto que en este 2022 estuvo crítica “y se seguirá agudizando en el 2023. Este es un teme que debe tener toda la prioridad y debe estar orientada a la desestructuración de la base. En Bogotá lo que funcionan son las redes criminales que todavía no se han logrado desarticular y solo serán desarticuladas a través de inteligencia”, añadió el concejal Cubides, quien por último precisó que es clave que en el último año de gobierno se integre el modelo de Bogotá Región con los hechos metropolitanos, para que la ciudad pueda articularse en sus modelos con la región.

Seguridad

De acuerdo con el segundo aspecto, el alusivo a la seguridad, pero completamente en desacuerdo con lo que dijo con relación a la movilidad, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, dijo que la primera prioridad de la Administración debería ser la seguridad, aunque, como lo expresó claramente, “ya es claro que no lo será”.

“La inseguridad cada día es peor, hay que hacer una intervención urgente para que Bogotá recupere la confianza en la institucionalidad, pero no lo va a hacer. La alcaldesa le quitó el 26,6 % del presupuesto a este renglón y las prioridades están claras para Claudia López. Ella tiene una agenda electoral que es meterle todo el dinero a la movilidad para que pueda dejar su segunda Línea del Metro, su Cable Aéreo de San Cristóbal y para ver que le da a su amigo Nicolás García. Ella quiere dejar un legado en obras para la ciudad, y ahí la seguridad no suma”, le dijo a Infobae la concejal de oposición.

En esto coincidió por completo el concejal del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo quien, ante la pregunta de cuál debería ser la prioridad de Claudia López, “dijo que la pregunta ya la resolvió el decretazo presupuestal de la alcaldesa. Ahí queda claro que la prioridad de la alcaldesa Claudia López es Transmilenio. Sólo al diferencial tarifario se van 2.9 billones casi el 10% de todo el presupuesto”, indicó a Infobae el concejal Carrillo.

Hay que deshacer el Corredor Verde

Por último, el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino, quien hace tres años fue la cabeza de lista de su partido al Concejo y que ahora está haciendo una severa oposición a la Administración Distrital, coincidió con la concejal Diago en el tema de la seguridad, hurto a celulares, cosquilleo, “y la necesidad de hacer toda una estrategia alrededor de lo que está pasando en el espacio público y en Transmilenio. Bogotá debe volcarse a pensar en una estrategia de cultura ciudadana, pero una en donde se consolide una desarticulación de las bandas”, expresó a este medio de comunicación el concejal Cancino.

Añadió, inmediatamente después, que es muy importante que, con relación a la movilidad, la alcaldesa “eche de para atrás el Corredor Verde, y no solo porque en campaña dijo que no haría Transmilenio por la Carrera Séptima, sino porque ocasionará un caos impresionante cuando sea un solo carril”. Y coincidiendo con el concejal Cubides, de acuerdo con Diego Cancino en el 2023 el Palacio Liévano debería revertir las decisiones alrededor del Pico y Placa y no debería revocar la medida del carro compartido

De acuerdo con el concejal Cancino la Administración López, en sus últimos doce meses, debería articularse con el proyecto de paz total que se está impulsando desde el gobierno Nacional y darle fuerza a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), trabajando desde los territorios.

