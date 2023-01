Los sablazos de Enrique Gómez y Bruce Mac Master por la inflación: “prepárense para la miseria absoluta”

Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

El dato de inflación anual de Colombia entregado este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) significó una cifra histórica al ubicarse en 13,12 %, jalonada principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas. La cifra, además, está por encima de lo que preveían los expertos, pues teniendo en cuenta que a noviembre la cifra anual llegó a 12,53 % se pensaba que esta no pasaría del 12,8 %.

Uno de los más sorprendidos con el dato fue el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master. El líder gremial aseguró que esto no deja de ser preocupante ni sorprendente, ya que una inflación del 13,12 % no se registraba en Colombia desde hace varias décadas.

Además, lamentó que el fenómeno golpeó más a los hogares vulnerables:

“Como todos sabemos, esta variable afecta especialmente a los hogares más vulnerables y que mantienen normalmente sus ingresos a lo largo del año, pero que sus gastos aumentan a lo largo de los meses”, aseguró.

El líder gremial también dijo que por esta razón considera que es especialmente valioso haber tomado la decisión de aumentar en 16 % el salario mínimo para 2023, pues superó en más de 2 puntos a la inflación en el año pasado.

“Tenemos, adicionalmente, como análisis sectorial, que alimentos y bebidas no alcohólicas fue el sector que más aumentó de precios. Todos sabemos que es el sector en el que las familias más vulnerables gastan sus ingresos. Estos crecieron 27,81 % y también tenemos el dato de diciembre que nos muestra un incremento de 1,26 %, registrando entonces una inflación anual que supera en 7,5 % a la inflación del 2021″, advirtió Mac Master.

Entre tanto, aseguró el reto que tienen los empresarios para este año es inmenso: generar empleo y actividades económicas, así como mantener el poder adquisitivo de las familias colombianas.

No obstante, Mac Master hizo un duro cuestionamiento a la política monetaria del Banco de la República, que en los últimos meses estableció aumentos en las tasas de interés y las llevó al 12 % con el argumento de controlar la inflación y el alza del dólar, que registró máximos históricos en los últimos meses al pasar la barrera de los 5.000 pesos.

“Ante una inflación de costos, en parte importante importada del 13.12 %, y una proyección de crecimiento entre 0,5 % y 1 % la pregunta no es retórica: ¿son los incrementos en tasas de interés el camino correcto de la política monetaria?”, enfatizó el presidente de la Andi.

Tuit de Bruce Mac Master.

Miseria absoluta

El que no tuvo piedad con los datos revelados por el Dane fue el ex precandidato presidencial Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional. Al comparar la situación de Colombia con Brasil, ahora ambos con gobiernos de izquierda, no ocultó su malestar con la histórica cifra.

“Incluso, la inflación de Brasil que acaba de elegir a un socialista radical tiene un sesgo a la baja en su inflación. Colombia disparó su tendencia inflacionaria desde el 19 de junio de 2022. Es triste tener que decirlo: colombianos prepárense para la miseria absoluta”, subrayó Gómez vía Twitter.

Tuit de Enrique Gómez.

Luego, tras analizar que el alza del salario mínimo, de 16 %, es la más baja en términos reales de los últimos 7 años, de acuerdo con la cifra de inflación, hizo una ácida crítica al modelo de gobierno de Gustavo Petro.

“No es tan difícil de entender: no hubo alza real del salario mínimo, no hubo descuento del 50 % en el Soat ¿notan que todo lo dicho por desgobierno Petro es una mentira sin presentación?, ¿Qué se debe hacer? Crear de empleo, dejar de atacar empresarios, reducir tamaño del Gobierno”, aseveró.

Después, enfatizó que es necesario estimular la creación de más empresas medianas y pequeñas, reducir impuestos para sectores emergentes en tecnología, concertar con sectores internacionales para traer más inversión en productos y servicios, lo cual es “todo lo contrario a lo que propone el modelo anacrónico petrista”.

