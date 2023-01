Boca Juniors buscaría fichar a otro jugador de la Selección Colombia

William Tesillo entraría nuevamente en el radar de Boca Juniors. REUTERS/Diego Vara

El fútbol internacional se encuentra en una etapa crucial, pues el mercado de fichajes sigue abierto y varios equipos buscarán reforzar sus líneas para la temporada 2023. Entre las carpetas de los clubes hay varios nombres y son muchos colombianos los que predominan, entre estos, destaca el defensor William Tesillo, quien al día de hoy suma minutos en México, pero se presume que un grande argentino está tras sus pasos.

Boca Juniors de Argentina es el actual campeón del fútbol argentino, pues en el 2022 alzó el título de la mano de Hugo Ibarra. El plantel de Buenos Aires, los xeneixes se despidieron del peruano Carlos Zambrano, quien salió libre y se convirtió en una baja sensible para la defensa, razón que instó a la dirigencia de club a buscar presurosamente un defensor.

En las últimas semanas, cobró fuerza el nombre de William José Tesillo Gutiérrez, defensor de 32 años que suma minutos en el León de México desde el año 2018, convirtiéndose en habitual en el equipo que hoy dirige Nicolás Larcamón. No obstante, a pesar que, el colombiano tiene contrato hasta junio del 2023, su salida sería más compleja de lo que se cree.

Asimismo, la prensa argentina señala que el jugador es del gusto de uno de los más importantes dirigentes de Boca; sin embargo, en México se abstendrían de proceder con la venta. Tal como lo confirmó el periodista César Luis Merlo:

“William Tesillo siempre fue un jugador que le gustó a Riquelme, pero no hay siquiera un acercamiento formal esta vez. Y en caso de haberlo, León no tiene pensado venderlo ya que el entrenador Nicolás Larcamón lo considera uno de los referentes del plantel”, expresó.

El posible fichaje de William Tesillo a Boca.

La idea viene desde 2022

Tesillo, luego de su salida del Junior de Barranquilla, arribó a Independiente Santa Fe como refuerzo del 2016 y consiguió la Suruga Bank, sus buenas actuaciones lo llevaron a México y tras ser un inamovible de la saga del León, despertó el interés de varios equipos, entre los que destaca Boca Juniors.

Para finales del 2022, el periodista argentino Nacho Bezruk explicó para TNT Sports, que William Tesillo era de las opciones para vestirse con colores de Boca en este año, dado que es un futbolista polifuncional que puede jugar de central como también por la banda izquierda.

El Independiente Santa Fe, es opción para llegar al Xeneize. Tomado de @TNTSportsAR

El contrato de William Tesillo con León va hasta el 30 de junio de 2023, y su pase tiene un valor de acuerdo al portal especializado en fichajes Transfermarkt de 1.800.000 de euros. Desde 2018 que llegó al balompié Azteca, el barranquillero ha jugado un total de 159 partidos con un saldo de siete goles y ocho asistencias por todas las competiciones y tiene en su marca dos títulos.

A esto se suma, una declaración de ex Independiente Santa Fe hace varios meses, en donde sostuvo que hizo parte del radar de Boca Juniors, no obstante, no logró concretar su trasferencia: “Estuve cerca de ir a Boca, pero no se pudo. En León estoy muy contento, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, ¿por qué no ir? El fútbol argentino es supercompetitivo, tiene grandes equipos, cualquier equipo puede ser campeón. En algún momento me gustaría poder estar ahí”, expresó.

Seguir leyendo: