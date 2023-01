Ordenan la captura de Sabel José Beleño Muñoz señalado de envenenar a su hijastro de 7 años en Soledad (Atlántico)

El niño falleció tras consumir una gaseosa que le dio su padrastro Sabel José Beleño Muñoz. (Getty Images)

Las autoridades emitieron orden captura contra Sabel José Beleño Muñoz, de 32 años de edad, quien es señalado de proporcionar una gaseosa envenenada a sus hijastros de 6 y 7 años de edad, bebida por la que perdió la vida el niño mayor el pasado 4 de diciembre de 2022 en Soledad (Atlántico) y que provocó que su hermano fuera hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

El crimen ocurrió luego de que el hombre convenciera a los pequeños, a cambio de 2.000 pesos, para que consumieran la bebida, el pasado 2 de diciembre de 2022. Ahora Beleño Muñoz tendrá que comparecer en el proceso penal que se le inició por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, informaron en la revista Semana.

La causa de la muerte del pequeño fue certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal que señaló que fue de manera violenta por posible envenenamiento, tras la autopsia en la que hallaron alta presencia de un químico en los órganos del niño, reseñaron en la emisora Blu Radio.

En el medio radial agregaron que el señalado asesino está prófugo de la justicia tras no estar en su vivienda, luego de que fuera beneficiado con detención domiciliaria, ya que también está respondiendo penalmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, luego de que lo capturaran en en Ciénaga (Magdalena).

Para el momento de los hechos, los dos menores se encontraban en casa de su mamá, una vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza, y luego de que el otro niño intoxicado recuperara la consciencia, contó que su padrastro les dio el dinero para tomar la gasesosa.

La investigación entonces quedó en manos del CTI de la Fiscalía. Luego de que se reportara que los niños tenían afectaciones médicas y fueran trasladados a la Clínica Adelita de Char de Soledad.

“Acabamos de conocer la información que suministró mi sobrino cuando despertó. Él asegura que fue el señor, la nueva pareja de la mamá, el que les entregó la gaseosa y les prometió dos mil pesos si se la tomaban enseguida”, contó en el diario La Razón, Néstor Romero, tío paterno del niño que falleció.

En Semana reseñaron también que otro menor le reiteró esta versión a la madre de los niños y que agregó que Beleño Muñoz los presionó hasta que se bebieron el refresco. Pese a ello, la mujer manifestó que no recurriría a la justicia tras el infanticidio.

“A mí me llamó el CTI para que denunciara, pero yo no voy a poner denuncia, no por defenderlo a él ni nada, solo que sé que le va a ir peor que lo que hizo a mis hijos. Él no se ha vuelto a comunicar conmigo, la última vez que lo vi fue cuando salió del hospital”, citaron de sus declaraciones en ese medio de comunicación.

Luego de que se conociera la noticia sobre la muerte del menor, la vivienda del presunto infanticida fue atacada con artefactos explosivos e impactos de bala, según atestiguaron los vecinos del barrio Villa del Rey, en Soledad, donde hubo bastante indignación por el doble homicidio.

