Video: esposa de Martín Elías Díaz denuncia que de nuevo volvieron a profanar la tumba del artista

La esposa del cantante vallenato Martín Elías denunció que volvieron a profanar la tumba del artista. (Cuenta de Instagram de Dayana Jaimes)

A través su cuenta oficial de Instagram, el miércoles 4 de enero, Dayana Jaimes, viuda de la leyenda vallenata, Martín Elías Díaz, denunció que nuevamente la tumba del artista fue vandalizada.

“No se imaginan la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto qué pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre”, inició su relato.

Jaimes contó que al campo llegan al lugar y en vez de rendir un homenaje con respeto al cantante vallenato, quien falleció en un accidente de tránsito en abril de 2017, lo que hacen es provocar daños en las losas mortuorias.

“En muchas ocasiones he visto como llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la superfoto o el superselfie. Eso no debe hacer. Montan hasta a los niños en la tumba, y eso no tienen porque hacerlo”, narró.

Indicó que van a tener que quitar una fotografía del artista, ya que los visitantes, en su afán de que se vea en las selfies que se toman la han arruinado en varias ocasiones.

“En estos días le iba a cambiar hasta las flores a Martín (...) pero ahora con todo esto que pasó me toca replantear todo porque partieron la foto de él. Que siempre quise tenerla como de esa manera porque me gustaba y me parecía superlinda, pero veo que el afán de la gente es que la imagen les salga cuando visitan la tumba. Será quitarla”, señaló.

Para la viuda del artista es un lío porque si no reparan el lugar de entierro le harían señalamientos, pero igual seguiría llegando gente a dañarla.

“Es una situación difícil, porque miren lo que le pasó a la tumba de Kaleth Morales que se la dañaron muchas veces y decidió dejarla así, no sé si la habrán arreglado. Entonces si yo dejo así la de Martín así dirán que yo me olvidé de él”, afirmó.

Finalizó su denuncia señalando que si la vuelve a mandar a arreglar, de nuevo volverán personas a provocarle daños sin que nadie responda.

“Se los pido de todo corazón, a todos los turistas que vienen de otras partes a conocer la tumba de Martín y de Diomedes, que por favor sean cuidadosos, es un lugar sagrado”, concluyó.

Dayana Jaimes, viuda del artista, contó en Instagram que de nuevo volvieron a dañar las losas mortuorias donde se encuentran los restos del afamado cantante vallenato.





Seguir leyendo: