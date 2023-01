Erika Zapata viajó en el tiempo y mostró el primer reportaje que hizo hace ocho años

Érika Zapata, conocida por su auténtico acento paisa, dejó ver cómo presentaba los reportajes hace ocho años. Foto: Twitter de Érika Zapata

Erika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas de la televisión y no es para menos. Proviene de una familia campesina que con gran esfuerzo la envió a la universidad. Su llegada a Medellín estuvo cargada de bullying por cuenta de sus compañeros, quienes le decían que no estaba hecha para la presentación de noticias; sin embargo, ella siguió adelante con su sueño.

Zapata, que es proveniente del corregimiento de Santa Helena, tiene 26 años y en repetidas ocasiones ha destacado por las palabras coloquiales de Antioquia que utiliza para narrar la información. Esto ha hecho que colegas e incluso, personas detrás de un celular la hagan objeto de burlas cuando se refiere a una aglomeración de personas como “mero gentío” o “como pollos en galpón”.

Por ello, los medellinenses sienten que la joven les da voz en la televisión e incluso, ha hecho que su estilo narrativo llegue a más personas, que como ella, se expresan en la cotidianidad en las calles, haciéndola más cercana a un público que quizás en un momento se sintió rezagado.

Erika Zapata haciendo un cubrimiento para el noticiero en el que trabaja.

Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, la comunicadora social compartió cómo fue su primera experiencia cuando llegó a la televisión, en la época en la que pocos medios se atrevían a abrirle un espacio frente a las cámaras debido a su estilo. El video muestra a Zapata hace ocho años para el noticiero H13N, en el que se ve a una joven un tanto asustada y con un acento más neutro.

Con ocho años menos, Erika se lanzó por primera vez a la televisión en un canal regional con un reportaje de los afectados por el invierno en La Estrella, Antioquia, en inmediaciones a la quebrada La Tablacita.

“Cuando hay ganas y disciplina, todo se logra. Mi primera aparición en televisión hace 8 años. Me temblaba hasta el apellido”, fue el texto con el que la joven periodista acompañó la publicación.

Hoy en día, fruto del esfuerzo que ha realizado con su trabajo y ganas de superarse, forma parte de uno de los noticieros más importantes del país. Los seguidores de la paisa no tardaron en dejarle algunos comentarios, entre los que destacan: “grande desde el primer día”; “los inicios son duros, lo relevante es ver el progreso”; “cuando vas paso a paso, te vuelves gigante”; “la originalidad es la que hace la diferencia”, entre otros.

A continuación, el video de Erika Zapata hace ocho años en su primer cubrimiento en vivo:

La periodista compartió las imágenes de su primera aparición en televisión y dejó a sus seguidores perplejos

“Hay que conquistar los corazones”: Erika Zapata

Calificó su oportunidad de pasar por una universidad como un sueño cumplido, pero un sueño que le costó mucho por los pocos recursos y las dificultades que tenía por aquella época para llegar a la ciudad. Sufrió bullying por parte de sus compañeros, quienes por su tono de voz y estilo “montañero” le repetían que “se había equivocado de carrera”; sin embargo, finalmente consiguió su título profesional, aunque reconoce que hubo momentos en que pensó en renunciar.

“Yo dije este matoneo tan berraco no me lo voy a aguantar y me vine llorando a la casa: yo no soy capaz de aguantarme a esos compañeros burlándose de uno todos los días, haciéndome maldades. Pero luego dije: no, tengo que tomar fortaleza, me puse un caparazón y que me trataran como les diera la gana, pero yo iba para adelante”.

