Yeison Gordillo tiene las horas contadas en el Junior de Barranquilla

Yeison Gordillo no seguirá en el Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

El Junior de Barranquilla es de los equipos de la Liga BetPlay Dimayor que más se ha movido en materia de fichajes en el actual mercado de pases. Cabe recordar que además del rentado doméstico, el conjunto Tiburón, que estará en el primer semestre bajo la orientación de Arturo Reyes, tendrá participación en la Conmebol Suramericana.

El cuadro Rojiblanco quiere borrar la mala campaña de 2022, en la que se quedó con las manos vacías en todos los frentes y no encontró el rumbo, primero con el entrenador argentino Juan Cruz Real, y lo mismo sucedió con Julio Avelino Comesaña, que ni siquiera terminó el campeonato en su décimo ciclo.

Una vez se consumó su eliminación de las cuadrangulares semifinales de la liga, el Junior de Barranquilla confirmó la salida de siete jugadores: Fernando Uribe, Jorge Arias, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, John Pajoy, Edwuin Cetré y Daniel Giraldo. No obstante, la lista podría sumarse otros nombres entre ellos, uno de los refuerzos más sonados para el segundo semestre de 2022.

Todo indica que el volante Yeison Gordillo no seguiría defendiendo los colores del Junior de Barranquilla, al que llegó a mediados de 2022 procedente de San Lorenzo de Almagro de Argentina. El ex Independiente Santa Fe no estaría en los planes de Arturo Reyes.

Le puede interesar: Rigoberto Urán y su particular propósito de año nuevo que sus seguidores le piden que no cumpla

De acuerdo con la información del periodista de Win Sports Felipe Sierra, el nacido en Miranda (Cauca) tiene las horas contadas en el Junior de Barranquilla, que por lo menos para el primer semestre del año contará en su mayoría con jugadores de la costa.

“#Junior le informó hace unas horas a Yeison Gordillo (30) que no contarán con sus servicios por decisión técnica. Ya negocian la rescisión de su contrato. El centrocampista quería quedarse En 3 meses tuvo 3 entrenadores y nunca alcanzó a hacer una pretemporada”.

El volante de 30 años no pudo mostrar su mejor versión en el Tiburón. Tomado de @PSierraR

En su paso fugaz por el cuadro barranquillero, Yeison Gordillo disputó 18 partidos sin poder convertir en más de 798 minutos en cancha. El futbolista no pudo rendir con Cruz Real, Julio Comesaña ni con Arturo Reyes, que le abrió la puerta de salida y en solo cuestión de horas se haría oficial su desvinculación del club.

En 2010, Yeison Gordillo debutó como profesional con la camiseta del Boyacá Chicó en el que permaneció hasta 2015 cuando fue transferido a Independiente Santa Fe con el que ganó cuatro títulos entre los que destacan la Conmebol Suramericana en 2015 y la Copa Suruga Bank (2016).

En 2019 fichó por el Deportes Tolima con el que logró la tercera estrella del cuadro Pijao en el primer semestre de 2021 al imponerse en la final a Millonarios. Su buen desempeño con el Vinotinto y Oro le abrieron las puertas del fútbol argentino para jugar con San Lorenzo. El cuadro Papal jugó 34 partidos marcando en dos ocasiones, sin embargo, el Ciclón se atrasó en los pagos con el futbolista que finalmente salió con el pase en su poder.

Seguir leyendo: