Senadora María Fernanda Cabal asegura que dejaron morir al policía herido en hostigamiento armado

El patrullero Víctor Palechor falleció tras un hostigamiento armado a la estación de Policía de Toribio (Cauca). (Policía Nacional)

La controversial senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que dejaron morir a un uniformado el pasado viernes 30 de diciembre, luego de que se reportara un hostigamiento armado en contra de la estación de Policía de Toribio (Cauca).

“Nos confirman desde el Cauca, que al patrullero Víctor Javier Palechor lo dejaron morir desangrado”, aseguró la congresista, en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Con 27 años, este integrante de la Fuerza Pública fue la la víctima mortal que dejó el ataque en la mencionada población caucana, donde están padeciendo en el último trrimestre por la oleada de violencia, al parecer, perpetrada por los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.

La sede policial fue el objetivo de los miembros de la columna Dagoberto Ramos, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, destacaron en el medio regional Periódico Virtual.

Durante el ataque con ráfagas de fusil, lanzaron un artefacto explosivo en contra de la sede policial, cuyas esquirlas alcanzaron al uniformado, quien posteriormente perdió la vida, ya que no recibió atención médica a tiempo, aseguraron sus compañeros en el portal de noticias caucano.

“Es muy triste ver que sacaron miles de excusas para no auxiliarlo. Para el amigo no existió la posibilidad de un helicóptero para que lo atendieran en un hospital de Santander de Quilichao o de Cali. Al final murió mientras que enfermeros y los mismos compañeros luchaban para que no se desangrara”, señaló uno de los policías.

Hacia las 3 de la tarde iniciaron los atentados, y detonaron tatucos, para luego pasar a los ametrallamientos desde las montañas.

“Estuvimos esperando tres horas para que nos brindaran el apoyo aéreo para sacar al compañero, quien estaba consciente, nos hablaba, pero no, nunca recibimos ayuda de las personas que supuestamente nos representan. Se nos murió”, sostuvieron los compañeros de Palechor, en el medio regional.

Cabal sostuvo que se negó apoyo aéreo que requerían, sin el explicar el por qué, lo que tuvo como consecuencia la trágica muerte del uniformado, por lo que le pidió explicaciones al gobierno Nacional.

“Nunca llegó helicóptero para trasladarlo a Popayán. Qué responde, señor Ministro @Ivan_Velasquez_? (sic)”, reprochó la senadora.

Sobre este aparente abandono al patrullero, la revista Semana logró establecer en su momento que su traslado no fue posible, ya que por medios terrestres no había garantías de seguridad para enviar vehículos, mientras que por las condiciones climáticas en Popayán y Cali, no podían enviar una aeronave.

Incluso el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, envió sus condolencias a los allegados del policía muerto y se comprometió a llevar ante la Justicia a los responsables.

“Ofrendó su vida al servicio de los residentes en Colombia, enfrentando a la delincuencia. Los autores de este hecho serán sometidos al imperio de la ley. Que Dios brinde fortaleza y consuelo a su familia. #NosDerribanPeroNoNosDestruyen (sic)”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Precisamente el alto oficial explicó en semanas anteriores que este hostigamiento armado en Toribío, que se suma a la detonación de una motocicleta con explosivos en Cajibío para atentar contra la subestación de El Carmelo, así como otro ataque armado más en contra la sede policial en Timba, y otros atentados similares en más poblaciones del Cauca buiscan evitar que la Fuerza Pública se concentre en los operativos para interceptar los cargamentos de estupefacientes ilegales que salen en esta época del año.

“Tiene que ver con el tema del tráfico de drogas, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína, y es que en estos días, lo que se llama la cuarta cosecha está saliendo, y los retenes que está haciendo la Policía Nacional, han impedido que salga el producto de esa cosecha”, explicó el alto oficial.

