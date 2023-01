El uruguayo Facundo Boné explicó por qué decidió fichar con el Deportes Tolima: “Me gusta ganar”

Facundo Boné es el nuevo volante del Deportes Tolima.

Deportes Tolima se prepara para la temporada 2023 con varias figuras, esto, tras el fátidico remate de torneo que presentó en el cierre del 2022. La mirada del técnico Hernán Torres está puesta en retomar la senda del triunfo, razón por la que contrataron algunos referentes extranjeros, entre los que destaca el uruguayo Facundo Boné, quien confesó sus sensaciones como nuevo integrante del plantel vino tinto.

El mediocampista habló con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, aquí explicó los motivos de su trasferencia y sus metas con el onceno ‘Pijao’, pues esta es su segunda experiencia con el equipo colombiano; pues ya pasó por el fútbol de su país e incluso, hizo parte del Vila Nova de Brasil.

El volante destacó que en el cierre del segundo semestre del 2022, el Deportes Tolima se puso en contacto con sus representantes y demostraron el deseo de contar con él en sus filas, razón que lo motivo a tomar la decisión de fichar con el cuadro ibaguereño.

Boné expuso:

“Estoy contento por la oportunidad que se me dio de llegar al Tolima, pues es un paso en mi carrera, sé que voy a un gran equipo. Ya finalizando el campeonato, la gente del Tolima y mi representante empezaron a mantener contacto, empezaron a mostrar interés de contar conmigo y ese fue un plus para aceptar, además de llegar al club, porque siempre está bueno llegar a un club donde lo quieran”.

Asimismo, lo olvidó los elogios correspondientes para el plantel ‘Volcánico’, del cual se siente agradecido por ser el primer club cafetero en abrirle las puertas. Este mensaje también se extendió a la hinchada, de la cual recibió mucho afecto en su paso por Nariño.

También puede leer: Carlos Andrés Gómez no saldría de Millonarios: los negocios con clubes brasileños se habrían caído

“Yo llegué en enero a Pasto y siempre estaré muy agradecido con el equipo, porque fue el que me abrió las puertas, me hizo sentir muy cómodo. Primero, que nada agradecerle a Deportivo Pasto porque me llevo un cariño enorme de ahí”, señaló ante el medio mencionado.

Según el charrúa, esta es una importante oportunidad que se potencia con las coincidencias, pues declaró que tanto el Tolima como él, están enseñados a ganar, considerando así, su arribo al ‘Vino Tinto y Oro’, como un paso en su carrera.

También puede leer: Estos son los servicios de los que más se quejan los colombianos: la Superitendencia de Industria y Comercio reveló el informe

“La llegada al Tolima la verdad que me ilusiona mucho, porque en todo lado sé que es un equipo que tiene la ambición de ganar, y yo tengo la ambición de crecer y de ganar, así que somos muy compatibles en eso, y llegó con alegría, con ganas y deseando que llegue el momento para estar allá y prepararme de la mejor manera”.

Finalmente, el atacante confesó que uno de sus compatriotas fue cómplice para arribar al Tolima, pues ya había tenido experiencia en este equipo. Se trata de Mariano Vázquez, jugador que ahora está en el Pasto y estuvo en la escuadra tolimense entre el año 2017 y 2018, este fue quien le recomendó tomar la decisión final.

“Con el único que hable, fue con Mariano Vázquez, que estuvo ahí como en 2018 y me contó un poco del equipo; que está buenísimo, que estaba muy organizado. Ya obviamente uno va conociendo al Tolima por ir jugando ahí, y siempre está disputando todo para ganar”, expuso el extranjero.

Seguir leyendo: