Nueva versión colombiana de ‘Nos Volvimos a Ilusionar’, la canción de la Selección Argentina, causa polémica

Argentina levantó la copa en el Mundial Qatar 2022, coronándose así como campeona del mundo. Dicha proeza despertó diferentes sensaciones al rededor del planeta y claramente, Colombia no es la excepción. Mientras la ‘Celeste’ disputaba el torneo, el grupo La Mosca promocionó una canción en honor a sus jugadores, y desde la tierra cafetera ya han replicado dos versiones que han generado mucha controversia.

La canción de La Mosca se titula ‘Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar’, cuya versión original es la producción titulada ‘Esta noche me emborracho’. Así las cosas, dicho tema tuvo una masiva acogida y logró expandirse al rededor del mundo, pues su letra es muy conmovedora teniendo en cuenta la historia futbolística de la Selección Argentina.

Mientras tanto, los colombianos ya miran con buenos ojos el proceso del profesor Néstor Lorenzo, quien arribó a la Selección Colombia y ya acumula varios invictos en amistosos internacionales, motivando así a los aficionados, quienes se atrevieron a realizar un cover de la canción, inspirandose en grandes jugadores colombianos de la actualidad e incluso, destacando a extintos deportistas como Andrés Escobar, Miguel Calero y Freddy Rincón.

La letra de esta versión colombiana, expresa:

“En Colombia yo nací, tierra del ‘Pibe’ y Radamel del campeón del 2001 que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, nos robaron los “brazucas” y los ingleses también, pero todo terminó con Luis Díaz y Carrascal, con Asprilla y Sinisterra volveremos a ganar. Parceros, ahora nos volvimos a ilusionar, vamos a ganar esa copa, vamos a ser campeón mundial. Y a Freddy, en el cielo lo podemos ver, con Andrés y con el Cóndor, alentándolo a James”.

Lanzan versión colombiana de 'Nos Volvimos a Ilusionar'

Esta se suma otra versión revelada en TikTok por el usuario Jpmanrrique, quien recurre más a la parodia, pues le saca en cara a Lionel Messi el peso que puede tener la liga colombiana y varios jugadores del rentado nacional, los cuales, se han caracterizado por indisciplinados en algunas ocasiones.

El otro tema reza:

“En Colombia yo nací, tierra de Marco Pérez, también de Wilder Medina y la de ‘Teo Gutiérrez. No te lo voy a explicar, porque no vas a entender. Messi ganaste el Mundial, pero te falta la Betplay. La mentira se acabó, ¿De qué te sirve esa Copa, si vos no tenés a Dayro, ni a Johan pa´ festejar? Muchachos, con el ‘Tino’ me emborracho hoy, con Pablo Armero y ‘Bolillo’, formamos un descontrol”.

El tema original

La canción de La Mosca destaca la historia de Diego Armando Maradona y la guerra de las Malvinas, hitos históricos de Argentina, además de las finales de copa que perdió Argentina y el renacer con la Copa América Brasil 2021.

“En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos cuantos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas, la volvió a ganar papá”, destaca.

Finalmente, el coro vuelve a enaltecer la figura de Maradona, a su padre y a su madre, quienes apoyarían a Messi desde cielo, pues ya fallecieron. “Muchachos a hora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego desde el cielo lo podemos ver con Don Diego y La Tota alentándolo a Lionel”, puntualiza la canción.

