Natalia Durán despidió el 2022 con emotivo mensaje sobre su enfermedad

En 2021, la actriz Natalia Durán contó a sus seguidores que padecía de un agresivo cáncer de tiroides, el cual tuvo un proceso bastante complejo de aceptación y en el que enfrentó varios retos profesionales, teniendo que abandonar algunos proyectos a raíz del tratamiento que recibía para tratar la enfermedad. Todo estos, después de recibir el diagnóstico de padecer síndrome de Asia.

“Una mañana me llaman y me preguntan en una angustia muy grande que cómo estaba, y me dicen que los exámenes habían salido muy críticos. Yo no podía asimilar que tenía otra enfermedad y que ahora era cáncer”, aseguró la mujer de 38 años, que también enfrentó el reto de contarle a su hija que tenía cáncer.

La noche del 31 de diciembre, la actriz compartió con sus seguidores un emotivo mensaje de fin de año, con el que agradeció a cada uno por haber compartido junto a ella los diferentes procesos que enfrentó y dio la bienvenida a un 2023 cargado de energía positiva, los mejores deseos y en el que podrán cumplir las metas que se propongan.

“Han sido años de muchos retos, pero agradezco todos y cada uno de ellos. Doy gracias a mis amigos, a mi familia, a mi hermoso padre, a esos seres del alma que han estado aquí para darme la mano en los momentos más difíciles”, mencionó la actriz que ha formado parte de diferentes producciones como A corazón abierto y La Ley del corazón.

En las imágenes que aparecen en el video, se pueden ver los diferentes momentos que vivió entre visitas a la clínica, tiempo con su familia en casa y procedimientos para el tratamiento contra el cáncer, agradeció el apoyo que recibió de todos que la han apoyado a lo largo de este proceso de cáncer de tiroides “con amor y conciencia”.

Y agregó: “Doy gracias por todo el amor, por todos los que me desearon lo mejor desde su corazón, sinceramente. Mandándome un mensaje de apoyo o simplemente, teniendo el deseo sincero de acompañarme en este camino y bien poder salir adelante”.

Otro de los mensajes que envió fue el giro de 180 grados que le dio su vida, al replicar las imágenes de cuando posó para las portadas de la revista SoHo y tuvi que cambiar los lentes de las cámaras, por electrodos y demás aditamentos médicos para medir los signos vitales del paciente.

Recordó que recurrió a la meditación para poder encontrar la paz que necesitaba en los momentos de dificultad, convirtiendo su casa en un lugar de sanación, transformando también su alimentación y condicionamiento físico.

Cómo les contó a sus hijas que tenía cáncer

Posteriormente, Natalia Durán relató en su entrevista cómo les contó a sus hijas que ahora debía luchar contra otro padecimiento, el cual ya había hecho metástasis en varias partes del cuerpo.

Y agregó: “Eso fue de una, les dije: ‘reúnanse, tengo malas noticias… tengo cáncer’, así fue la comunicación. Obviamente, esto fue horrible, mi hija y todos desesperados, entonces cuando la vi así tan mal me ayudó a calmarme y decirle a Mía, mi otra hija, algo difícil porque ella tiene un apego fuertísimo hacia mí, igual que yo con mi mamá”.

