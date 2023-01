Gustavo Bolívar lamenta no terminar su periodo político y agradece el apoyo recibido

Solo me resta agradecerles por amplificar mis denuncias, mis intervenciones en el Senado, por creer en mí.Lamento no terminar el periodo, aunque lo venia anunciando desde la campaña misma pero mi curul será ocupada por otro luchador. Renuncié también al partido MAIS q me acogió👇🏼 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 1, 2023

Gustavo Bolívar se distancia del panorama político nacional y del Senado de la República tras una intervención destacada. A su salida se ha referido por medio de sus redes sociales sobre el acompañamiento que recibió por parte de partidos políticos, allegados y compañeros.

Según el exsenador se retira del mundo gubernamental para encaminarse en temas laborales diversos ya que las ganancias adquiridas en el Congreso de la República no cubren las necesidades económicas a las que debe responder y, de esta manera, se entiende que retornará al mundo de la televisión y el cine.

De este modo, aseguró a través de una publicación en Twitter que “Fue una decisión difícil. Nostalgia por l@s compañer@s q dejo y por las luchas que me falta dar pero tenía q salvarme, herido no le sirvo a la Causa”.

Bolívar se ha destacado como escritor de alto reconocimiento a nivel nacional por escribir novelas como: Sin tetas no hay paraíso, El capo, Pandillas, guerra y paz, Los tres caínes y otras más, que exponen un formato televisivo atractivo para el público nacional e internacional. Además de su trabajo con un canal nacional, aseguró que tiene otros proyectos por terminar: “Tendré tiempo para publicar “Pacto de ballenas”; escribir “nido de ratas”, estudiar, viajar, hacer 2 series, rodar “Amor a Primera Línea”, compartir con mi familia, terminar mi proyecto en Girardot, ir al festival vallenato, al carnaval”.

El exsenador agradeció por el apoyo y aseguró que seguirá trabajando y denunciando, por lo que advirtió que: “... la tarea no está terminada. Lo estará cuando en el Congreso haya mayorías decentes, cuando en alcaldías y gob haya personas honorables, que no roben, q no maten; cuando se concrete la paz y el cuidado de los recursos naturales sea religión. Cuando haya justicia social”.

Gustavo Bolívar y Andrés Escobar. Fotos: Colprensa y archivo.

Varios fueron los proyectos políticos en los que más ha sonado Bolívar. Presentó 27 de autoría propia, fue coautor de 32 más. Así mismo, en distintos espacios se pronunció sobre los altos pagos que se generaban a congresistas y afirmó estar en contra de este fenómeno, ideales que lo llevaron a resaltar dentro de la política regional.

Ahora sus simpatizantes de ideología izquierdista están a la espera de nuevo ejemplar literario que anunció desde ya, el cual se relacionará con la política nacional y dejará al descubierto diversas temáticas desconocidas por los colombianos.

Gustavo Bolívar aún no descarta ser candidato en las elecciones en 2023

Este desistimiento político deja a muchos preguntándose sobre su futuro político y a su vez abre la posibilidad de una participación para elecciones del presente año. En repetidas intervenciones en las redes sociales se disculpó por no culminar su periodo y a su vez mencionó que el presidente Gustavo Petro estaba al tanto de su decisión, ya que durante su apoyo al entonces candidato presidencial se había entablado conversaciones sobre el tema.

Aseguró en la misma publicación: “Sobre mi aspiración a la alcaldía, es por ahora una posibilidad. No la descarto ni asumo candidaturas aún porq ya vieron, tengo muchas cosas por hacer. Si resolviera ser candidato no sería un buen candidato porque no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir y porque exigiría de los bogotanos igual compromiso que el mío”.

En su primera visita oficial como Jefe de Estado a México, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que los temas de migración, política antidrogas y la crisis climática son los que integran la agenda que tratará este viernes con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia.

Algunas de las intervenciones de Gustavo Bolívar en redes sociales como Twitter destacan su apoyo político al presidente por su gestión gubernamental y a su vez menciona el trabajo que desarrolla la bancada política a la que perteneció y dirigió, da respuesta a las múltiples preguntas sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá, pero dentro de las líneas no se da una réplica concreta solo se deja un abrebocas a lo que podría ser o no para el Distrito.

Es así como adeptos quedan a la espera del regreso político de Gustavo Bolívar el escritor-periodista que se transformó en Senador de la República y líder innato de la ideología izquierdista de la nación.

Seguir leyendo: