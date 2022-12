Fiesta de fin de año: estas son las canciones infaltables para los famosos

El cambio de año es una excusa para celebrar y reunirse con amigos o con familia, para amenizar el encuentro, estas son las canciones infaltables según personalidades colombianas.

“Yo no olvido al año viejo, que me ha dejado cosas muy buenas”. “Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá”. Estas y otras canciones son tradicionales para despedir el año que termina y dar la bienvenida a un nuevo año, se escuchan en verbenas populares, en las casas y también suenan en la radio.

Es por esto que en la redacción de Infobae Colombia preguntamos a distintas personalidades qué canciones no pueden faltar para amenizar el cambio de año. Músicos, deportistas, periodistas,

Andrés Durán, historiador, melómano y periodista de Radiónica

The Beatles - Helter Skelter

La respuesta de Durán fue clara: la música de The Beatles no puede faltar para recibir bien el nuevo año porque “los Beatles son los Beatles”.

Cata García, arquera de la selección Colombia

La selección Colombia de mujeres le dio muchas alegrías al país durante 2022, siendo una de las protagonistas Cata García, la guardamentas de la Tricolor. Para ella no pueden faltar ni el Gran Combo de Puerto Rico, ni el Conjunto Chaney ni ChocQuibTown para recibir bailando y con la mejor energía el 2023.

Marcela Reyes, la reina de la guaracha

Marcela Reyes es una de las creadoras de contenido y DJ más conocida en las redes sociales; su título de reina de la guaracha no ha sido en vano para mostrar a diario a sus seguidores cada uno de sus logros y lujos. Para ella no pueden faltar Pastor López ni Gloria Estefan ni la Billo’s Caracas Boys.

Mario Duarte, actor y músico

El reconocido actor, que ganó popularidad al interpretar a Nicolás Mora en la gran obra de Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la fea y como lider de La Derecha, una de las bandas noventeras más imporantes de la escena del rock colombiano, dijo que su canción infaltable es de Tony Camargo.

Wally, youtuber y tuitero

Para Walter Rodríguez, conocido por su canal en YouTube Me dicen Wally, en el que comenta la realidad política colombiana, y tiene cerca de medio millón de seguidores, dijo que para despedir el año no pueden faltar clásicos de Los corraleros de Majugual y de Pástor López. A estos clásicos sumó a uno de sus artistas favoritos: Bad Bunny.

Antonio Miscena, director del Festival de Música de Cartagena

Para Miscena no hay nada como la música de Johann Sebastian Bach, de las que dijo que cualquiera de sus cantantas sirve para darle la bienvenida al nuevo año. Para esta selección se eligió Herr Gott, dich loben wir, BWV 16, también conocida como Señor Dios, te alabamos, una cantata de iglesia escrita para el día de Año Nuevo y estrenada el 1 de enero de 1726.

Natalia Bedoya, cantante y exparticipante de Popstars

Bedoya se dio a conocer al participar, a principios de los 2000, en el reality Popstars, del que resultó ganadora e integró Escarcha, grupo que duró muy poco con vida. Últimamente, Bedoya fue nombrada embajadora de la organización internacional Aldeas infantiles SOS, para la que compuso la canción Las alas de tu voz. Para la cantante no puede faltar Pástor López.

Fumaratto, el rey de la guaracha

Mateo Quintero, nombre de pila de Fumaratto, también conocido como el Rey de la guaracha, es un productor musical y DJ profesional de la ciudad de Medellín, con cerca 10 años de carrera musical, 2 álbumes, 60 fechas a nivel internacional y cientos de presentaciones nacionales. Para el DJ, no puede faltar en su fiesta de fin de año una canción que, cuando era joven la escuchaba en los barrios populares de la capital antioqueña en donde creció: “en la celebración nunca puede faltar por todo lo que nos recuerda desde la parte de la melodías que es muy bonita”.

Carlos Vives, cantante y actor

Carlos Vives no necesita presentación y es tal vez el artista colombiano más reconocido internacionalmente, que ganó en la década de los noventa cuando ayudó a internacionalizar la música caribeña y el vallenato. Infobae pudo hablar con el artista samario que nos recomendó la Trulla Express, que recoge música puertorriqueña.

“Yo tengo una relación con Puerto Rico, viví muchos años allá y siempre voy. Tengo dos hijos y tengo familia allá y vivir la fiesta de Navidad en Puerto Rico, que es un país con una tradición musical navideña mejor dicho que es inspiradora. Tú puedes poner esta Navidad a los cantores de Bayamón, puedes poner Trulla Express volumen 1 y volumen dos”.

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario

El abogado, empresario y sibarita, al ser consultado por qué canción no faltará en su celebración de fin de año, fue taxativo y dijo que A mí manera, en la versión que él mismo interpreta.

Claudia Helena Vásquez, exreina de belleza, modelo, ingeniera química y empresaria

La paisa se ganó un lugar en el corazón de los colombianos a mediados de los noventa al coronarse como señorita Colombia en el Concurso Nacional de Belleza de 1997. En los siguientes años participó, interpretándose a sí misma, en Yo soy Betty, la fea. Después contrajo matrimonio con Carlos Vives, con el que tuvo dos hijos. Para ella la canción que no puede faltar para cerrar el año es No te pongas triste, de su esposo.

Para finalizar, desde la redacción de Infobae Colombia se le desea a sus lectores un feliz año.

