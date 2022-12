Nairo Quintana sigue sin equipo: incierto futuro para el ciclista colombiano

El pedalista colombiano sigue sin confirmar el equipo para el siguiente año. Foto: Arkea Samsic.

Nairo Quintana, uno de los pedalistas más laureados en la historia del ciclismo colombiano, no está pasando por un buen momento deportivo y está afrontando las consecuencias de un 2022 lleno de complicaciones y situaciones inesperadas. El corredor boyacense está concentrado en llegar en un gran estado físico en la siguiente temporada pero el punto que preocupa es que a solo días de terminar el año no ha confirmado cuál será su nuevo equipo. Los rumores no se han hecho esperar y algunas versiones sobre su situación empíezan a tomar fuerza.

Su descalificación en el Tour de Francia por el uso del Tramadol y su salida del Arkéa-Samsic, pese a que ya había firmado su renovación, han marcado el rumbo de Nairo Quintana, que pese a que es uno de los corredores más experimentados dentro del World Tour, sigue sin encontrar un lugar en el que pueda seguir destacando en las diferentes competencias a nivel mundial.

Es importante destacar que en su más reciente participación en el Tour de Francia fue uno de los ciclistas protagonistas y nuevamente terminó dentro del top 10. Sin embargo, la descalificación por parte de las autoridades de la carrera impidió que el colombiano pudiera sumar los puntos que le otorgó su sexto puesto en la general. Esta inesperada comprometió la temporada del colombiano que declinó la oportunidad de estar presente en la pasada Vuelta a España.

Una de las situaciones más inquietantes con respecto a Nairo Quintana es que hace algunos meses, antes de que firmara la renovación con el Arkéa-Samsic, el corredor tuvo varias propuestas de diferentes equipos y dada su enorme experiencia que ha sido ratificada con varios títulos, entre ellos un Giro de Italia y una Vuelta a España, varias escuadras lo tenían en la mira. A esto también se suma el buen momento físico del ciclista de Cómbita.

Aunque Nairo Quintana manifestó hace algunas semanas que al parecer ya tenía todo acordado con un equipo e incluso reveló que tenía dos ofertas más sobre la mesa, nada de esto finalmente se confirmó y con el pasar de los días nada de esto sucedió, por el contrario, el pedalista ha guardado silencio con respecto a su futuro, algo que inquieta a sus seguidores que sueñan con verlo disputar las carreras más importantes del viejon continente.

¿Veto a Quintana por parte del Tour?

Johan Bruyneel habló Mario Sabato y el expedalista colombiano Víctor Hugo Peña en el podcast ‘La Movida’ y reveló una importante información con respecto a la situación de Nairo Quintana y afirmó que la organización ASO (Amaury Sport Organisation )podría estar presionando a algunos equipos para que no firmen al oriundo de Cómbita, Boyacá.

“Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia (...) si contratan a Quintana, no vienen al Tour”, afirmó el belga.

Nairo solo piensa en entrenar

Aunque el corredor colombiano no se ha manifestado al respecto y las dudas sobre su futuro siguen aumentando, el boyacense se ha encargado de mantener un gran nivel para el 2023 y como se ha vuelto costumbre, las carreteras colombianas se han convertido en el mejor lugar para desarrollar sus entrenamientos

“Seguimos preparando la temporada 2023″, afirmó Nairo Quintana en una publicación en sus redes sociales donde dejó ver algunos detalles de su entrenamiento de cara a la siguiente temporada. Se espera que en las primeras semanas de enero se confirme finalmente el equipo con el que correrá el colombiano.

