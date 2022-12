Lionel Messi fue hasta el camerino para pedir la camiseta de Teófilo Gutiérrez: así lo recordó el colombiano

Lionel Messi y Teófilo Gutierrez antes de un partido entre las selecciones de Argentina y Colombia.

Teófilo Gutiérrez disfruta de las festividades de fin de año en su natal Barranquilla, luego de llegar a un mutuo acuerdo con el Deportivo Cali que le permitió rescindir el contrato que lo vinculaba por un año más con la institución Azucarera. El futbolista por estos días realiza la rifa de una camiseta usada por Lionel Messi en un partido con Argentina, junto con unos guayos utilizados por el futbolista años atrás y hoy es campeón del mundo.

El atacante, por ahora sin equipo para el 2023, aprovechó los micrófonos de Olímpica Stereo, en Barranquilla, para promocionar esta actividad que tiene como fin recaudar fondos para los niños de escasos recursos de algunas fundaciones en la ciudad donde nació. Allí también contó como fue que adquirió la prenda empleada por el siete veces ganador del Balón de Oro y que hoy juega en el PSG de Francia.

“Cuando yo me estoy bañando en el camerino de la Selección, golpean la puerta y me dicen allá, te busca Leo, ¿Cuál Leo? Messi. Vino hasta acá a darme la camiseta. No fui yo allá”, narró con orgullo Teófilo Gutiérrez. El duelo entre la selección Colombia y su similar de Argentina tuvo lugar el 7 de junio del 2013 en el estadio Monumental de Buenos Aires. El duelo por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014 terminó en empate a cero goles y el barranquillero estuvo todo el encuentro en el banco, mientras que Lionel Messi ingresó al minuto 57.

La última vez que Teófilo Gutiérrez, de 37 años de edad, fue citado a la selección Colombia fue en la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018. En la fecha FIFA de octubre de 2017 jugó 27 minutos en la derrota contra Paraguay en Barranquilla 2-1 y no fue tenido en cuenta en el empate 1-1 ante Perú. Aquella vez jugo seis de los 18 partidos del clasificatorio a la Copa del Mundo.

Por ahora, Teófilo seguirá jugando partidos de exhibición en Barranquilla a esperas de definir el nuevo club en el que continuará su carrera. El entrenador del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto contó en el programa de W Radio Peláez y De Francisco los motivos que llevaron a rescindir el contrato del talentoso delantero:

“Es un tema muy delicado aquí, y es la quiebra del Deportivo Cali, el monto anual y mensual que tiene el jugador es muy grande, entonces la verdad hay que decírsela al país para que no digan mañana, que hubo peleas. qué mentiras, que dijeron y que no. Es importante tener en cuenta que la situación económica de Teo es alta y el Cali no podía continuar pagando ese monto”.

Su salida se da en medio de amores y odios, no obstante, el atacante barranquillero le envió un mensaje a la hinchada a través de sus redes sociales, dejando claro el lugar que ocupa el equipo y la afición, en su vida.

Agradeciendo al club y por su puesto a todo el círculo del mismo, Gutiérrez publicó un vídeo en su cuenta de Instagram con varias de sus jugadas y goles con el ‘Azucarero’, además de adjuntar un sentido mensaje que también estaba enfocado en los hinchas más pequeños del cuadro vallecaucano, destacando que siempre llevaba al ‘Cali Campeón’ en su corazón.

“Muchas gracias al Deportivo Cali y su familia, a toda la hinchada, y a los niños los llevo en mi corazón. Cali, Cali, Cali campeón”, señaló el jugador.

