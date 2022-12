Epa Colombia respondió las críticas a sus productos para el cabello: “Busquen personas profesionales”

Los cuestionamientos a la 'Keratina Epa Colombia' son constantes e incluso algunas mujeres han dicho que el producto les ha arruinado el cabello | Foto: @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sorprendió en la mañana del miércoles a sus seguidores de Instagram con una serie de historias, por medio de las cuales respondió a las constantes críticas que ha recibido por parte de quienes han adquirido sus productos para el cabello.

Resulta que algunos clientes de la también influenciadora han manifestado ciertas inconformidades, tanto en el producto como en los envíos. Incluso, hay quienes señalan que les prometieron obsequios por sus compras en diciembre y estos jamás llegaron.

“¿Tú crees que yo me quedaría con algo? ¿No sabes lo bien que a mí me va y lo agradecida que estoy contigo y con mi equipo de trabajo como para guardarme algo? ¿Creen que soy de las que guardan los regalos y no los entregan? ¿Creen que estoy aquí por obra de arte y lo que tengo cayó del cielo?”, preguntó.

Según Juliana, hermana de Yina Calderón, Epa Colombia compra sus productos a precios muy bajos y luego los vende hasta por diez veces más | Foto: Instagram @epa_colombia

Posteriormente, Daneidy Barrera Rojas contestó a aquellas clientas que, luego de aplicarse su tratamiento a base de queratina, aseguran no obtener los resultados prometidos y esperados. Según ella, a quienes no les funciona es porque no lo aplicaron de manera correcta.

“Unas dicen que el cabello le queda muy chimba y otras dicen que se los daña ¿Por qué si es el mismo producto?, porque no saben manejarlo. Recuerden que yo pongo el 50 % y el otro 50 lo ponen ustedes, por eso siempre les digo que busquen personas profesionales y aptas para la aplicación de la queratina, como mis peluqueras y mis distribuidores. Además, saben que el cuidado posterior también es muy importante”, concluyó.

¿Quienes dicen que las ‘Keratinas Epa Colombia’ son malas?

Yoli Álvarez, una joven trans que era amiga de Barrera Rojas, decidió revelar hace meses supuestos secretos sobre la empresa de productos capilares y, como argumento, expuso testimonios de clientas que dicen estar inconformes con los resultados, así como de distribuidores con pérdidas millonarias por promocionar la marca.

Entre todos los videos que publicó ‘La Barbie Colombiana’ (como se le conoce en redes sociales), destaca el de una mujer que, desesperada por los estragos de este tratamieto, pidió ayuda para que Daneidy respondiera por los presuntos daños.

Según se puede ver en la pieza audiovisual, a la joven se le estaba cayendo el cabello en abundantes cantidades tras haberse aplicado el producto con todas las recomendaciones, pues fue hasta uno de los salones de belleza de Epa Colombia.

“Amigos, yo les estoy dejando estas imágenes, porque me hice la keratina de la Epa Colombia el 12 de mayo de este año. Les mandé un mensaje a ellos que el cabello se ha ido cayendo. No me han dado respuesta. Yo estoy muy preocupada. Ayúdenme a publicar, por favor, porque es en serio. Es impresionante el cabello que se me ha ido cayendo. Es mucho, mucho cabello”, se escuchar en el relato de la afectada.

Por otra parte, los distribuidores se pronunciaron y mencionaron que se han ido desvinculando a raíz de los malos comentarios que reciben los tratamientos y por la supuesta competencia desleal de la influenciadora, quien suele ofrecer descuentos a los que vayan a sus peluquerías a aplicarse el producto.