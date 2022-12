El técnico Jorge Luis Pinto expuso los detalles de la salida de Teo Gutiérrez: ‘El Cali no lo podía seguir pagando’

Jorge Luis Pinto se refirió a la salida de Teo del Cali.

Como un baño de agua fría recibieron los hinchas del Deportivo Cali, la noticia que confirmaba la partida de Teófilo Gutiérrez del club. Sobre el tema, habló el profesor Jorge Luis Pinto, que tras su llegada de Qatar volvió a encargarse de los asuntos del club y confesó el punto clave para que el delantero finalizará su vinculación con el club vallecaucano.

El timonel santandereano habló el espacio ‘Peláez y De Francisco’ de La W, aquí resaltó el proceso que se llevó hasta el momento con el jugador, claramente, respecto a su vínculo contractual. De igual forma, señaló que el jugador fue completamente respetuoso respecto al proceso de negociación, además que ponderar su profesionalismo y calidad como deportista.

Frente al tema, el profesor Pinto expuso:

“Con Teo se está dialogando, la verdad todo se hace desde una posición muy respetuosa, en su equipo con Teo se está dialogando la verdad desde una posición muy respetuosa, con el jugador se lleva 10 puntos conmigo; es profesional, trabajó mis exigencias y todas las cosas que se conocen, todo salió muy bien”.

Por otro lado, el técnico del ‘Azucarero’ fue enfático en un tema que muchos conocen, pues la situación económica del plantel es completamente delicada y coloca en riesgo el futuro del mismo. Para Pinto, las cosas hay que exponerlas ante el mundo de manera clara, pues señaló que el salario que devengaba Teo no se ajustaba al momento del verdiblanco, obligando a que se prescindiera del atacante.

“Es un tema muy delicado aquí, y es la quiebra del Deportivo Cali, el monto anual y mensual que tiene el jugador es muy grande, entonces la verdad hay que decírsela al país para que no digan mañana, que hubo peleas. qué mentiras, que dijeron y que no. Es importante tener en cuenta que la situación económica de Teo es alta y el Cali no podía continuar pagando ese monto”, explicó el estratega.

Así las cosas, la salida del jugador tendría relación directa con el momento financiero del equipo, convirtiendo su permanencia en el club en un pasivo constante. Este contexto también incluyó a otros jugadores, caso de Harold Santiago Mosquera y el argentino Guillermo Burdisso, cuyos costos eran sensibles para el onceno caleño, obligando al mismo a buscar otros deportistas de menos valor económico.

“Con algunos jugadores también se ha hablado, el caso de Mosquera, a Burdisso se lo dije hace un mes y medio, le dije que trabajó perfectamente, pero el club no te puede pagar toda esa plata, estamos buscando alternativas más económicas”.

El panorama económico del Verdiblanco

La Superintendencia de Sociedades publicó el informe anual del comportamiento de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano con corte a diciembre 31 de 2021 y a comparación de la información previamente publicada, el balance general fue positivo para todo el espectro futbolístico nacional, aunque algunos equipos todavía reflejan números negativos en su informe.

Uno de los casos más preocupantes es el del Deportivo Cali, para 2020; el ‘Azucarero’ reportó ganancias en $500 millones de pesos, pero para el término de 2021 había perdido un total de $31.6 mil millones, una variación extraordinaria del -6121,6%.

Sin duda, las directivas del ‘Glorioso’ tendrán que tomar acción inmediata, antes de que lleguen a un punto donde no haya retorno económico y se vean obligados a tomar decisiones que no le gusten a la hinchada.

