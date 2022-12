Autoridades siguen pistas de ladrones de cuatro apartamentos en Bogotá: habrían tenido que saltar un muro de tres metros

Las autoridades seguirán la pista de una huella de zapato, dejada en el apartamento del comunicador.

Aunque pocos o nadie sabía, como era de esperarse, en donde vivía el director de Red + Noticias, Giovanni Celis, este martes 27 de diciembre su lugar de residencia terminó siendo de dominio público, luego de que su apartamento fuera hurtado, conjuntamente con otras tres residencias del mismo edificio.

Lo que más llamó la atención de este robo es que su apartamento queda en un décimo primer piso. ¿Cómo lo hicieron? Aunque esta es una pregunta que sigue sin respuesta, al finalizar la tarde de hoy la Policía Metropolitana advirtió que ya había unas primeras hipótesis de cómo se habría desarrollado este robo.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, son pocas las pistas sobre la identidad de los delincuentes, puesto que ellos se cuidaron haciendo uso de guantes de carnaza para no dejar huellas dactilares en las casas.

Por ahora, y mientras se esclarecen los hechos en una investigación que ya está abierta, la hipótesis que manejan las autoridades es la de que los presuntos delincuentes saltaron un muro de alrededor de 3 metros y una cerca eléctrica para ingresar a los balcones de los apartamentos.

También, al parecer, se seguirá la pista de las marcas de un zapato que pertenecería a uno de los ladrones y que dejó la huella.

No obstante, las víctimas aseguran estar confundidas sobre cómo lograron llegar hasta los pisos superiores del edificio. En ese sentido, es preciso tener en cuenta que los vidrios de seguridad de por lo menos cuatro apartamentos fueron retirados o dañados.

Por su parte, los dueños de los otros apartamentos se encuentran fuera de la ciudad, por lo que aún se desconoce el valor de las perdidas materiales de las víctimas.

“Muchas gracias por su solidaridad. Infortunadamente, fue un robo masivo. Fueron cuatro apartamentos, entre esos, el mío. Nos robaron muchas cosas y me destrozaron la casa. Lo importante es que mi familia está bien. Lo material se recupera. Gracias a la Policía Metropolitana por su apoyo”, trinó el comunicado Celis alrededor del medio día.

Los hechos

Ubicado en el barrio El Refugio, en el norte de la ciudad capital, desde horas de la mañana las autoridades comenzaron a investigar el robo masivo de hasta cuatro apartamentos en la localidad de Chapinero, que ocurrieron mientras sus dueños se encontraban fuera de la ciudad.

“Me fui el viernes después de la emisión del mediodía me fui con mi señora a pasar el fin de semana a Villavicencio. Me regresé ayer en la mañana y cuando llegué a la casa, la puerta de seguridad estaba asegurada por dentro”, indicó Celis, actual director del noticiero RED a Blu Radio.

Acto seguido, avanzó en su relato el comunicador, él llamó al cerrajero. Tras taladrar la puerta y abrir la puerta, “me doy cuenta de que el balcón está abierto, que no está la cámara, las grabadoras y mi computador personal. Todo está en el piso. Me destrozaron el apartamento”.

Según describe Celis, los presuntos ladrones tiraron todas los objetos de la casa al piso en búsqueda de objetos de valor, así como varios documentos en la ducha del apartamento.

También llamó la atención que los ladrones destruyeron una pared para robar una caja fuerte, y lo que es aún más extraño, es que los dueños del lugar encontraron, en medio del desorden y tirados en el piso, varios calzoncillos y medias que no pertenecen a ningún miembro de la familia, y que al parecer fueron dejados por los delincuentes.

Aclaró que sus cosas personales, como su pasaporte y el de sus hijos y esposa se salvaron. “No están eso sí la cámara, grabadoras y mi computador personal. Todo está en el piso. Me destrozaron el apartamento. Toca que la Sijín y la Fiscalía, que tienen el caso, investiguen. Ya están haciendo su trabajo. Las cámaras de seguridad, bien gracias. Los celadores no tenían ni idea, la administradora tampoco. Si se meten acá, se meten a cualquier parte. Los dos calzoncillos son de los ladrones, yo no uso esos calzoncillos”, concluyó el periodista.

En lo corrido del año, en la capital del país se han registrado 6.142 hurtos a residencias, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, lo que representa una disminución de lo registrado en el año anterior.

