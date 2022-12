Cargos al exalcalde de Cartagena por presuntos sobrecostos en la contratación del PAE

Programa de Alimentación Escolar en Colombia. Imagen de referencia.

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásqez, que ejerció como alcalde de la capital del departamento de Bolívar entre 2016 y 2017, por presuntos sobrecostos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar PAE, para 2016 por 1.887 millones de pesos.

El órgano de control lo investiga porque al parecer el valor del contrato se estimó con base en precios de 2014 y 2015, sin un análisis de costos por ración y sin mantener criterios de objetividad y razonabilidad financiera, pues no estaban debidamente soportados ni justificados en los precios reales del mercado para 2016.

Esa situación originó que se pagara el servicio con fundamento en el valor estimado por el contratista, quien a su vez tampoco realizó un análisis de precios unitarios, lo que se reflejó en los aparentes sobreprecios que se habrían presentado en la contratación.

Entre los productos que, aparentemente, registraron un incremento injustificado, comparados en su peso por kilo, se encuentran la pechuga con un 420.8 % de sobrecosto; la carne entera con un 124.4 %; la carne molida, con un 285.8 %; el bofe, con 97.4 % y el hígado con 77.3 %.

Según comentó el Ministerio Público, el exfuncionario actuó en detrimento “del patrimonio público, pues con la suscripción del bilateral se incurrió en sobreprecios a causa de una etapa de planeación deficiente que no contó, como mínimo, con un estudio de mercado con la inclusión de los precios unitarios que calcularan los costos directos e indirectos, es decir, que el valor de las raciones sobre las que se presentó la oferta económica ganadora, omitieron observar criterios de objetividad y razonabilidad”.

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que el entonces alcalde habría vulnerado el principio de responsabilidad, y calificó su aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

En agosto de 2022, la Contraloría General de la República hacía público que más de 453 mil niños, niñas y adolescentes no estaban recibiendo alimentación escolar del programa PAE.

Entre los anuncios de la Contraloría se encuentran por ejemplo que 4 Entidades Territoriales Certificadas ETC ubicadas en Atlántico, Nariño, Quindío y Montería habían suspendido la operación del PAE por no lograr condiciones contractuales para garantizar la continuidad del Programa, sumado a otras cuatro Entidades ubicadas en Guainía, Vichada y Montería que no estaban entregando la totalidad de los alimentos a los estudiantes.

También se supo que la ETC Magdalena no reportó el inicio de la ejecución del PAE para los beneficiarios de las zonas urbanas y rurales, que llegaban a cerca de 144.621 NNA. De los 147 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento, sólo 2.379 recibieron alimentos dentro de las comunidades indígenas.

Estas cifras daban como resultado que 453.481 NNA estudiantes de colegios públicos no recibían el Programa de Alimentación Escolar durante el segundo semestre del calendario académico.

Estos hallazgos se hicieron luego de la visita a 683 Instituciones Educativas Oficiales en 53 Entidades Territoriales Certificadas del territorio nacional. En dichas visitas, la Contraloría General de la Nación evidenció que, del total de las 96 ETC, el 30.2 % incumplieron en el inicio oportuno del PAE, y de estas, 11 ETC un 11.4 %, iniciaron la ejecución del PAE con un retraso superior a dos meses.

