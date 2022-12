Greeicy mostró por primera vez el rostro de Kai con filtro navideño: las redes enloquecieron

Greeicy dejó ver por primera vez el rostro de Kai, con filtros, pero sus seguidores estallaron de felicidad. Tomada de Instagram @greeicy1

La pareja conformada por Greeicy Rendón y Mike Bahía es una de las más queridas por los internautas desde que se conoció que los artistas esperaban a su primogénito. Sin embargo, pese a que compartieron cómo avanzó el embarazo, los cambios que tuvo sobre el cuerpo de la cantante, así como de su comportamiento, en ocasiones criticado por la forma en que trataba a su bebé, también fue uno de los nacimientos más misteriosos de la farándula.

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Obviamente en la medida que podamos, lo haremos”, fueron los primeros argumentos del artista en entrevista con Los40 Urban.

En conjunto tomaron una radical decisión: no mostrar el rostro de Kai a través de redes sociales, o por lo menos no hasta que se sintieran completamente seguros que nada le podría pasar al menor debido a la fama de los intérpretes de Amantes, Esta noche y Att: Amor, dedicada a su hijo. Pero parece que la magia de la Navidad logró ablandar el corazón de Greeicy, que dejó ver el rostro del bebé.

Greeicy Rendón con su hijo Kai. Foto: Instagram @greeicy

A través de un corto, pero entretenido video, pese a que ya la cantante había dado algunas muestras de cómo se veía el cuerpo de su primogénito, dejó ver el rostro del querido Kai, claro, todavía ocultando algunas de sus verdaderas facciones haciendo uso de los criticados filtros de Instagram. El menor se veía con unos ojos al estilo de las animaciones de Disney y unos tiernos cuernos de reno.

Las imágenes despertaron la ternura de los internautas, ya que Kai derritió a más de uno con los movimientos de su cabecita jugando mientras su madre lo graba y mira fijamente a la cámara del celular. Cabe destacar que el clip lo acompañó con una canción de fondo titulada De qué manera. Los seguidores de la cantante reaccionaron inmediatamente con comentarios como “Es un mini Mike” o “Déjalo ver sin filtros”.

Greeicy amamantando a Kai, ocultando el rostro del bebé y generando todo tipo de comentarios. Tomada de Instagram

Pero la dicha no fue completa para la artista, pues las críticas también estuvieron presentes en la publicación que replicó el portal de chismes Inforfarandulacolombia, ya que algunos se atrevieron a criticar el hecho de utilizar los filtros para ocultar al bebé e incluso, hubo quienes se atrevieron a decir que quizás le gustaba más cómo se veía el menor así que sin el uso de esta herramienta digital.

Algunos de los más destacados son: “seguramente a la mamá le parece más lindo el filtro que el bebe”; “por qué tanta pendejada para mostrar al bebé, ni los reyes de Inglaterra”; “aplaudo su decisión de no mostrarlo, porque no les ha dado el gusto de criticarlo”; “el hijo es de ella, que lo muestre como se le dé la gana”; “parece un dibujo animado porque su carita no se ve, pero bien por ella que lo quiere proteger”, entre otros.

A continuación, el video de Kai con un filtro de Instagram y es lo más cerca que han estado los seguidores de ver el rostro del hijo de Greeicy:

Greeicy compartió con sus seguidores el rostro de su primogénito y derritió las redes sociales

Cabe recordar que en abril, cuando Greeicy Rendón dio a luz al pequeño Kai, su pareja Mike Bahía compartió unas emotivas palabras dándole la bienvenida a su primogénito y felicitando a la cantante por convertirse en madre: “A partir de hoy dejamos huella, compañera. Te admiro, te respeto y te celebro; ¡sigues llevándome a otro nivel! Eres increíble, te amo siempre”.

