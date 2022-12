A Dani Duke le dijeron que era un modelo a seguir y este fue el consejo que le dio a sus seguidores

Dani Duke, influenciadora colombiana, respondió cuáles son sus agüeros para el 31 de diciembre. Foto: Instagram @daniduke

Sin lugar a dudas, Dani Duke ha sido una de las creadoras de contenido que mayor proyección tuvo en este 2022 y no es para menos, ya que la paisa se estrenó como empresaria con su marca de maquillaje, al igual que han hecho otras influenciadoras como Andrea Valdiri y Luisa Fernanda W. Además, su relación con Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, atraviesa por uno de los mejores momentos.

Recientemente, la joven realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 4 millones de seguidores, y respondió algunas inquietudes en lo que se refiere a su campo profesional, personal y por qué no, cuáles son los agüeros que tiene para la última noche del año.

La primera pregunta vino con una solicitud de una internauta sobre un consejo para todos aquellos que consideran a la novia de La Liendra, un modelo o ejemplo a seguir. Allí, la paisa respondió que las personas desconocen todo lo que le ha costado salir adelante y trabajar día tras día para poder cumplir sus sueños.

La Liendra y Dani Duke, influenciadores colombianos. Foto: Instagram @daniduke

Y agregó: “Nadie sabe todo lo que a mí me ha costado estar donde estoy, la he luchado, he trabajado, soy una persona que trabaja incansablemente, soy muy organizada, soy muy disciplinada… Entonces yo le diría a las personas que tomen de ejemplo la constancia y la disciplina”.

Destacó también que hay que esforzarse, ya que nada en la vida es fácil y para poder llegar lejos “hay que trabajar, levantarse temprano y acostarse tarde” y afirmó que a pesar de que las personas piensan que lo que ha conseguido es producto de la suerte y lo que le han dado sus padres, no le importa lo que opinen los demás porque a fin de cuentas es vida privada y no tendría por qué revelarla para victimizarse.

Le puede interesar: Carolina Cruz, arrepentida de haber hablado de un nuevo amor, aclaró su confesión

Recordó que su lema de vida, gracias a una profesora de la universidad es: “Tienes dos opciones, ser una víctima o ser un guerrero, ¿qué vas a ser tú? Yo escogí ser una guerrera y por eso, soy una trabajadora incansable y me siento orgullosa de lo que he conseguido sola”.

Los agüeros de fin de año para Dani Duke

La noche del 31, en vísperas de la llegada de un nuevo año, son varios los agüeros que tienen las personas preparadas para recibir el nuevo año. Algunos de los más sonados son: tomar una maleta y darle la vuelta a la manzana, para poder viajar todo el año; comer 12 uvas y pedir un deseo por cada una; bañarse en champaña e incluso, meter lentejas entre los bolsillos para la abundancia.

A través de sus InstaStories, Dani Duke reveló por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, cuáles son los que ella más practica en la noche de San Silvestre. Sentada en uno de los espacios de su casa, respondió inicialmente que suele ponerse ropa interior de color amarillo, para la prosperidad.

Dani Duke y La Liendra sostienen una relación desde finales de 2020. Tomada de Instagram @daniduke

El color blanco no puede faltar en sus atuendos, para atraer las buenas energías, tener paz y que llegue la alegría a su casa. Las lentejas también forman parte de los agüeros de la paisa para la economía y no puede faltar la maleta para salir a correr por la cuadra y viajar todo el año, efectivo, por cierto, ya que este año la vieron acumulando bastantes millas en paseos con su pareja.

Resaltó también que redacta una carta con las metas para el año nuevo, pero no las escribe como propósitos, sino como si ya los hubiera cumplido: “Si mi propósito es ‘quiero hacer ejercicio’, escribo, ‘logré pasar un 2023 haciendo ejercicio disciplinada’, los escribo como si ya hubiera logrado las cosas”.

También forma parte un mapa de sueños, pero las 12 uvas no las come porque siente que en cualquier momento se puede ahogar con ellas.

Seguir leyendo: