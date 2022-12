Carolina Cruz, arrepentida de haber hablado de un nuevo amor, aclaró su confesión

Carolina Cruz habló de la decisión de separarse del padre de sus dos hijos, por amor propio

El nombre de Carolina Cruz ha retumbado en las redes sociales por cuenta de unas declaraciones en el programa de Eva Rey llamado Desnúdate con Eva en el que confesó que su situación sentimental iba viento en popa, pues había encontrado el amor nuevamente. Cabe mencionar que la presentadora terminó su relación con Lincoln Palomeque a finales de marzo pasado y la han relacionado con uno de sus mejores amigos en repetidas ocasiones.

“¿Cuánto hace que no haces el amor?”, fue la pregunta que le formuló la española a la presentadora, a la que después de un corto silencio respondió: “No hace mucho”. Entre risas, Eva Rey le indicó que “hay alguien por ahí rondando” y la exreina caleña asintió, agregando que está contenta con la situación, con la claridad que quizás más adelante es un posible candidato para presentarlo oficialmente.

Y es que la vida personal de la presentadora de Día a Día es una de las más cuestionadas en redes sociales, ya que no suele revelar muchos detalles como si ocurre con su trabajo en la Fundación Salvador de sueños, en la presentación del matutino de Caracol Televisión y las campañas publicitarias que realiza. Pero su respuesta, según mencionó Cruz, fue malinterpretada por los internautas.

A través de sus InstaStories, la vallecaucana compartió un fragmento de la promoción de la entrevista en redes sociales en el que se mencionaba que “Carolina Cruz, ilusionada con un nuevo amor”. Sin embargo, ella decidió cambiar el final de la frase con “tengo dos”, por lo que dejó en claro que sus dos amores con sus hijos Matías y Salvador.

Esto fue visto por sus seguidores como un arrepentimiento por parte de la modelo al haber mencionado que estaba enamorada de nuevo y no quería que especularan más sobre su vida privada. Por ahora, sus fanáticos tendrán que esperar a que sea ella quien revele la verdad de esta respuesta durante su charla con la española, teniendo en cuenta que, como dijo, es la primera vez que habla sobre el tema.

¿Carolina Cruz intentó reconciliarse con Lincoln Palomeque?

En esta misma entrevista, la presentadora fue interrogada por Eva Rey sobre su relación con Lincoln Palomeque después de haber dado por terminados 12 años de unión. La española quiso saber si echaba de menos al actor, por lo que Carolina Cruz respondió que no, porque él hace muy bien su labor como papá.

Y agregó: “Entonces digamos que para mí ahora es importante eso; tenemos una relación muy tranquila, muy respetuosa y madura, entonces ahora no extraño nada, porque, así como estoy, estoy muy bien”.

Pero Rey no se quedó con esta respuesta nada más, por lo que profundizó más en la separación y preguntó si en algún momento la caleña no había cuestionado su decisión de alejarse del actor, puntualizando que pese a que no logró hacer el duelo como esperaba, decidió concentrarse en la salud de su hijo Salvador.

“Mejor dicho, ¿no han cangrejeado?”, preguntó la española, a lo que la exreina vallecaucana dijo contundentemente: “No, no, ni hemos, ni va a pasar”. Y enfatizó en que tampoco hubo un intento de comunicarse para tratar de reconciliarse.

