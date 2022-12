Enrique Gómez siente “alivio al saber que el mitómano de Gustavo Bolívar no será candidato a la Alcaldía de Bogotá”

Enrique Gómez habla sobre la decisión de Gustavo Bolívar de no ser candidato a la Alcaldía de Bogotá. (Colprensa)

Este viernes 23 de diciembre, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar aclaró que no va a postularse a la Alcaldía Mayor de Bogotá, como algunos habían sugerido en las últimas semanas. El excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, envió un mensaje de “alivio” en sus redes sociales tras el anuncio.

“Se siente alivio saber que el mitómano y patrocinador de grupos violentos, Gustavo Bolívar, no será candidato a la Alcaldía de Bogotá”, escribió el abogado, quien alcanzó 48.685 votos en los sufragios en primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Por el momento, no se han registrado más reacciones ante el anuncio, aunque sí se espera que hablen al respecto tanto la oposición como el partido del Gobierno nacional.

Enrique Gómez "siente alivio" ante la decisión de Gustavo Bolívar de no postularse a la Alcaldía de Bogotá. (Captura de pantalla)

El anuncio de Gustavo Bolívar

Si bien el miembro del Pacto Histórico no piensa llegar a ser mandatario de la capital, sí dejará el Congreso de la República por una “obligación financiera” que no puede cumplir con el salario que obtiene desde el Capitolio Nacional. En un video publicado en sus redes sociales aclaró que aún no ha pasado su renuncia, pero varios motivos de carácter personal sí lo apartarán del cargo que ejerce actualmente.

“Es una situación muy difícil para mí”, precisó Bolívar. Por un lado, tiene el apoyo de muchas personas como sus jefes políticos y por otro, “tengo una apremiante obligación financiera que me obliga a volver a mi trabajo anterior; es decir, a escribir mis libretos, mis películas, mis series, etc.”.

El congresista es reconocido por las novelas que han sido adaptadas por la televisión colombiana, tales como Sin tetas no hay paraíso y El Capo. También ha trabajado en los guiones y adaptaciones de Pandillas, guerra y paz, Tres Caínes y Los Victorinos.

“Cuando yo anuncié que renunciaba al Congreso no lo hice pensando en que me podía inhabilitar para aspirar a la Alcaldía, eso está descartado”, sentenció el legislador. Aunque sigue recibiendo apoyo de la ciudadanía que quiere verlo en ese puesto, “sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo porque pertenezco al Pacto Histórico”. Seguido a ello, resaltó que esa coalición está gobernando el país en cabeza del presidente Gustavo Petro y “lo está haciendo bien”.

A pesar de ese panorama positivo, “mi situación no me da para retirarme del Congreso y pasar a la Alcaldía. Sería empeorar las cosas”, indicó el escritor. En el Legislativo los tiempos de trabajo son diferentes, “de repente puede tener un fin de semana libre, mientras que la parte ejecutiva de la capital, “por las experiencias que he conocido, se requiere casi de tiempo completo”, lo que no le permitiría volver a su trabajo como escritor.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el político había señalado que tiene un hueco fiscal que no puede dejar avanzar. “Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete, porque aquí hay ‘lobby’ y cosas impresionantes que antes cobraban”, resaltó Bolívar y precisó que él no siguió en esa misma línea.“Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”, agregó.

También comentó que hay razones personales detrás de su partida, pues no ha podido compartir tanto tiempo con sus familiares y ha dejado de prestarle atención a su autocuidado. “Uno sacrifica muchas cosas, por la gente, por sus ideales, sus sueños, que es ver un país en paz y próspero —precisó el funcionario—. Pero uno también tiene que cuidarse”.

