La versión colombiana de “Muchachos”, canción que acompañó a Argentina durante Qatar 2022

influenciador en tik tok publicó su propia versión de "muchachos" canción que acompañó a Argentina en Qatar 2022. Foto tomada del video.

La famosa canción “Muchachos” de la agrupación argentina, “La Mosca” tiene una nueva versión, esta vez por cuenta de Jpmanrrique, usuario de TikTok que desde lo que parece la terraza de una casa, interpretó la canción con nombres de jugadores colombianos en los que incluye a Dayro y Johan Arango.

En esta edición de la Copa Mundial de la FIFA que se llevó a cabo en Qatar, hubo una hinchada que sobresalió principalmente por su particularidad para celebrar y vivir el fútbol, la hinchada argentina que durante el torneo cantó y gritó la canción “Muchachos” de una de las bandas locales más tradicionales.

Parte de la letra de esta canción dice, “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver con don Diego y ‘La Tota’ alentándolo a Lionel”, coreaban los hinchas en el país árabe.

La versión que se popularizó en este mundial tiene un origen particular. Nació luego de la conquista de Argentina con la Copa América ante Brasil en el 2021, los hinchas y periodistas a través de Twitter comenzaron a solicitarle a los músicos de este país que era necesario componer canciones para seguir alentando a la ‘albiceleste’,

La canción se hizo tan popular que en otros países de habla hispana también sacaron versiones, tal es el ejemplo de Roberto Lucha, un cantante español que grabó la canción con una letra distinta donde recuerda los logros de Messi durante toda su carrera en el FC Barcelona: “En Barcelona nací, vi crecer a Lionel, sus regates y sus goles en el Camp Nou disfruté. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender que verlo campeón del mundo es lo que más deseé”, canta en la primera estrofa.

Y en la parte del coro: “Muchachos, hoy messiento un argentino más. Celebrando la tercera, celebrando vuestro Mundial. Que a Leo lo apoyamos todos los Culers, la Selección Argentina es nuestro equipo también”.

En su histórico paso por el FC Barcelona, donde se formó como jugador desde La Masía y avanzó hasta debutar en el primer equipo, Lionel Messi logró registros que para muchos no son de este planeta, por esa razón los hinchas ‘culés’ lo recuerdan con cariño. Inclusive se vio a algunos de ellos hinchando por Argentina en Qatar tras la eliminación de la selección española en Qatar.

En el equipo culé, Messi obtuvo 10 títulos en La Liga, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes.

La canción tuvo una gran acogida por los colombianos que, además, de ser tradicionalmente futboleros, son seguidores de esta agrupación argentina, por eso el video publicado por el influenciador tuvo un importante número de visualizaciones en la plataforma TikTok.

La versión del colombiano: “En Colombia yo nací, tierra de Marco Pérez, también de Wilder Medina y la de ‘Teo Gutiérrez. No te lo voy a explicar, porque no vas a entender. Messi ganaste el Mundial, pero te falta la Betplay. ¿De qué te sirve esa Copa si no tienes a Dayro Moreno ni a Johan Arango para festejar? Muchachos, con el ‘Tino’ me emborracho. Con Pablo Armero y ‘Bolillo’, formamos un descontrol”.

