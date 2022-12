Fumaratto conquistó Europa y es el Rey de la guaracha

Foto: Cortesía.

Con cerca 10 años de carrera musical, 2 álbumes, 60 fechas a nivel internacional y cientos de presentaciones nacionales, Fumaratto Ferroso es, sin duda, un icono y punto de referencia del género de la guaracha en Colombia y a nivel mundial.

Mateo Quintero, nombre de pila del Rey de la guaracha, como también es conocido, es un productor musical y DJ profesional de la ciudad de Medellín, Colombia, cuna de grandes y reconocidos artistas internacionales como: J Balvin, Maluma, Karol G, Feid, entre otros.

Sus shows han llegado a países como Alemania, España, Francia, México, Argentina, Panamá, Chile y Perú y, actualmente, cuenta con participación y cientos de oyentes en plataformas de Estados Unidos, Japón, China, Suiza, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Holanda, entre otros lugares del planeta.

Infobae conversó con el DJ, sobre sus planes para 2023 y lo que ha logrado en sus cerca de 10 años de carrera profesional.

Foto: Cortesía.

Fumaratto, usted es reconocido como uno de los grandes exponentes de la guaracha, y uno de los que más ha contribuido a darle forma a este género, ¿cuáles han sido esos grandes sonidos de la electrónica que lo han influenciado?

Básicamente, la forma en la que aparece la guaracha en Colombia fue por una fusión entre un género como lo es la salsa y la música electrónica. En mi caso, afianzado por el gusto que tengo desde pequeño por esta música, claramente se ve una influencia de las trompetas y los saxofones, combinado con el ritmo de la música electrónica, característica que producimos en Colombia dio como resultado un producto muy alegre para la gente, que lo ha aceptado bastante bien. Y que se caracteriza por tener ese tono latino y esa mezcla que tenemos nosotros en esta parte del mundo.

Hablando de ritmos latinos, ¿cree que en algún momento la guaracha pueda llegar a destronar el reggaetón? O si, más que destronarlo, ¿llegarán a fusionarse?

Claramente, no se va a destronar a nadie, creo que hay para todos en la industria de la música. Todos los días los chicos, los más jóvenes, tienen acceso a las plataformas... y pues, la verdad, es que la fusión ya existe. Es bastante alta. Tenemos la oportunidad de que en el género, artistas como Maluma, Farruco. el mismo Daddy Yankee en su última producción con Pitbull, están viendo en nosotros una especie de evolución, de alternativa que combinada con sus voces latinas, y con todas injerencia que tiene el reggaetón en la industria musical, ellos se convierten en una vitrina para nosotros.

Por eso creo que han existido esos featurings con DJs colombianos porque, pues, vieron el potencial del género, y nos han dado el visto bueno al querer también las canciones de guaracha.

¿Qué siente Fumaratto cuando le dicen que es el Rey de la guaracha?

La verdad, un poco de timidez. La verdad, soy un poco introvertido para este tema de los calificativos; sin embargo, no desconozco la calidad del equipo de trabajo que tengo, las personas que a veces no salen siempre en los escenarios o en las redes sociales, pero están ahí detrás, y gracias a que ellos tienen sus empleos, directa o indirectamente, cada persona me hace saber que tengo unos resultados muy positivos dentro la industria, que me da para poder invertir en un grupo de trabajo extenso y hacer un volumen de canciones y de videos semestralmente.

Cuando me dan ese calificativo, lo que me dan es un reconocimiento al trabajo, a las plataformas digitales que tengo... siento una responsabilidad de seguir trabajado y de seguir haciendo buena música para que ese calificativo quede para siempre.

Me provocas es un parteaguas en su carrera, es la canción que lo lleva al reconocimiento internacional, ¿esperaba que tuviera esa repercusión y acogida en el público?

No, para nada. Además, porque, pues, te cuento el dato: es la primera canción que yo saco como original mix. Yo había tenido toda mi trayectoria como un DJ que estaba alejado totalmente del sacar vídeos o canciones o algo. Estaba más enfocado al seguir popularizando el género a través de los pódcast –o de los sets como los llamamos nosotros aquí en Colombia– de las sesiones; pero gracias a este camino he tenido la oportunidad de estar en la industria, y mi antiguo manager me planteó la idea de hacer un vídeo musical, un original, porque básicamente todo lo que había hecho era sesiones.

Creyéndole a mi proyecto, al conocimiento que tenía ya de haber estado en varios escenarios y haber puesto canciones durante muchas noches, enfoqué ese conocimiento a producir algo que fuera comercialmente muy llamativo y pues gracias a Dios, y a mi conocimiento, y a la experiencia, tengo la oportunidad, hoy, de tener ya más de 160 millones en Youtube; en Spotify, con el remix suma más de 150 millones...

Después de Me provocas, digámoslo así, se me enfocó mi carrera y empezó una dinámica, una canción, por lo menos, bimestralmente, para seguir intentándolo para hacer y mantener el nivel que alcance con la canción.

Foto: Cortesía.

Fumaratto, con cerca de 10 años de carrera, ¿cuál crees que sea la evolución de la guaracha? ¿Cuál es el futuro de la guaracha?

La fusión correcta entre la música en vivo y los sonidos generados a través de los sintetizadores o de los programas de producción, porque, la verdad, cuando creamos una canción enfocamos, o utilizamos, hacemos más preponderante de uno de los dos... pues, esa construcción de esa fusión. También puede ser posible la apertura de otros canales para nosotros, para más exposición.

Entonces se viene para la guaracha, la búsqueda de un sonido que sea mucho más comercial, porque con lo que hicieron el año pasado los cantantes de reggaetón que mencionamos ahora, nos pusieron también la vara muy alta, entonces eso se viene, después de todo este camino ya casi de 8 años que cumplimos en el 2023 de haber incursionado a la guaracha nuestra cultura se viene la búsqueda y el encuentro de un sonido que nos haga lo suficientemente comerciales para estar presentes en los festivales más grandes del mundo.

¿Cómo fue compartir el escenario con Daddy Yankee?

La verdad, con Daddy fue una experiencia muy gratificante, porque somos, en Colombia, específicamente en Medellín, denominados por los puertorriqueños como la casa del reggaetón. Tuve la oportunidad de crecer en mi generación siendo DJ del género urbano, entonces directamente yo en algún momento he ganado dinero también de la industria del reggaeton y la carrera de Daddy, de la forma en la que la llevaba así una inspiración para muchos artistas.

Haber compartido escenario con alguien con quien creciste musicalmente desde los doce, trece, catorce años, escuchando la música en la radio, viéndolo por los conciertos... yo estuve en el primer concierto de Daddy Yankee aquí en Medellín, no sé si era el año 2002, 2003. Fui con mi mamá y con mi tía. En esa época estaba el el reggaetón y era un concierto que se llamaba Los Cangris de reggaeton, estuvo Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Wisin & Yandel, Ivvy Queen... y estar en el primer concierto de Daddy, y después presentarme en el que fuera, antes de del que va a ser el último de su gira, el último concierto en Envigado, tener la oportunidad de estar en una tarima compartiendo con él, es una experiencia bonita que contarle a mis hijos: saber que tuve la oportunidad de estar en el primero y casi que en uno de los últimos ya compartiendo escenario es motivador para mi carrera.

Para cerrar, qué se viene para Fumaratto después de conquistar Europa, ¿qué planes tiene para 2023?

No, la verdad, pues que se cumpla el regalo que le estamos viendo a Santa Claus, al Niño Dios: estamos haciendo todo el trabajo enrutado para que se nos dé la posibilidad de viajar a los Estados Unidos con la visa artística, con mi equipo de trabajo, con todo mi show. Con ganas de estar allá, no solo por la demanda que hay de la presentación por primera vez ni allá, sino por todo lo que significaría para mis colegas, y para mi industria, la oportunidad de entrar a uno de los mercados más importantes en la música.

Después de Chile y México, Estados Unidos es el país desde el que más me escuchan en las plataformas digitales. 50 millones de latinos que hay en los Estados Unidos claramente pueden ser una muy buena fuente de grandeza para la industria, entonces con ganas de llegar a los Estados Unidos, y el otro año repetir en los países que por la proximidad entre las fechas y las ciudades no se pudo hacer en Europa. Quedo pendiente por ahí, Italia, ir a Bélgica y por ahí cerca, creo que Yugoslavia, entonces nada con muchas ganas de seguir trabajando, de sacar más música y de que las cosas sigan fluyendo así como van.

Foto: Cortesía.

