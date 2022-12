Mascota de Macnelly Torres le robó mientras atendía una entrevista

Macnelly Torres fue robado por su mascota en vivo. Foto: VizzorImage

En el fútbol colombiano aún se recuerda la magia que destilaba Macnelly Torres en las canchas, pues el volante marcó un importante hito en el rentado local. En las últimas horas, se volvió a conocer del exjugador, luego que hablara en una entrevista sobre la actualidad de Atlético Nacional, sin embargo, en medio de su alocución fue sorprendido, pues lo robaron ante las cámaras.

El retirado volante dialogó en el espacio digital ‘Tertulia Verdolaga’, aquí expuso su posición frente a diferentes rumores que atañen al club paisa, sin embargo, mientras hablaba sobre el tema, su mascota Roma se acercó y en medio de la distracción, aprovechó la situación para hurtar al talentoso exmedio campista.

Todo quedo registrado en las cámaras, pues Torres no sabía como actuar y se notó nervioso, teniendo en cuenta que, todo se desarrolló de improvisto. Mientras tanto, los periodistas que lo estaban entrevistando se mofaron ante la jocosa escena, mientras que ‘Mac’ tuvo que parar la transmisión e intentar pedir ayuda, pues Roma se había llevado el pan.

La mascota de Macnelly Torres aprovechó la distracción del exjugador para robarlo. Video: Tertulia Verdolaga

Macnelly Torres rechaza los rumores

Luego que a través del diario El Colombiano, se revelará información que evidenciaría presuntos cobros por parte de la hinchada de Atlético Nacional, con referencia a “cuotas” de la nómina de los jugadores, el exjugador de este club salió al paso ante la situación y aclaró su posición.

Es importante tener en cuenta, que la versión de un denominado “informante” fue citada por El Colombiano, en donde se señala:

“En el pasado hicieron negocios dentro del club. La llegada de jugadores históricos se negociaba con ellos, ganaban porcentajes de los salarios. Por eso presionaban para el regreso de algunos futbolistas. Hay algunos hinchas a los que no les interesa el club, solo el dinero, además de recibir boletas gratis para después revenderlas”.

Sobre este tema, Torres señaló que le daba risa, pues recordó su paso por el Junior de Barranquilla y un requerimiento que le habría hecho un barrista hace casi siete años, en donde le pedía una “colaboración”, sin embargo, a él no le quedó claro.

“Eso me da hasta risa, que realmente acordándome y hablando sobre este tema, recuerdo una anécdota estando en Junior en el 2015; pues se me acerca uno de la barra del Junior y me dice que para un tema de una colaboración, y yo le digo; colaboración de qué, no me explicaron bien, pero si me hablaron temas de colaboración”, señaló.

La polémica propuesta, le instaba a aportar económicamente, luego que le indicaran que supuestamente las barras de Atlético Nacional le pedían a los jugadores una cooperación monetaria, tras fichas con el club.

“Me dice: “no es que ustedes en Medellín a la barra de Nacional, tienen que pagarle una nómina mensual”, yo jamás en mi vida le he pagado a una barra, ni a un técnico para jugar, entonces yo creo que eso es un tema que se viene hablando y no es de ahora, estoy hablando del año 2015″.

Torres fue contundente negar cualquier posibilidad sobre alguna negociación de esta índole, pues nunca le pagó a ninguna persona para recibir beneficios o en su defecto, facilitar el fichaje con algun equipo en particular.

Sobre el tema, puntualizó: “Obviamente, yo pagué nunca para venir en la Nacional, no le tuve que pagar a nadie, ni a la barra, ni algún presidente, ni algún intermediario o alguien que tenga influencia en Atlético Nacional, entonces yo creo que hay que ser claros con eso, por eso me molesta la generalidad de las cosas”.

