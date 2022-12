Juanes habló de Carlos Vives y de cómo influyó en su carrera

Juanes, en medio de concierto en Medellín, resaltó la gran influencia que fue Carlos Vives en su carrera. Foto: Instagram @juanes

En la industria mundial de la música no cabe duda de que los colombianos han aportado un gran talento. Actualmente son varias las estrellas que brillan con su trabajo musical, principalmente aquellos que pertenecen al género urbano: Maluma, J Balvin y Karol G, son algunos. Por otro lado, durante décadas artistas como Shakira, Juanes y Carlos Vives, que han experimentado con diferentes géneros, han mantenido el nombre del país en alto.

Ahora bien, precisamente son estos dos últimos cantanes mencionados los protagonistas de esta nota, ¿por qué razón? pues bien, porque durante los conciertos que Juanes ofreció -junto a Morat- en su natal Medellín el pasado 17 y 18 de diciembre reconoció ante todo su público la gran influencia musical que tuvo sobre él su colega y compatriota, Carlos Vives.

De este modo, durante los recientes días Vives compartió en su cuenta de Instagram un video con el que se captó el momento en que Juan Esteban Aristizábal (nombre de pila del cantante paisa) dijo desde el escenario del Estadio Atanasio Girardot para todos los asistentes lo siguiente:

“Hace 30 años yo estaba en el público viendo a un muchacho peludo, que tenía los jeans recortados, de Santa Marta. Cuando yo vi a ese mucahcho peludo en el escenario aquel día, hace 30 años, yo dije: quiero algún día estar ahí; ... yo no tendría palabras suficientes para expresarle al próximo invitado la influencia que ha sido para todos nosotros”.

Fue así como el intérprete de ‘A Dios le pido’ le dio la entrada a su escenario a Carlos Vives, a quien describió como “el gran maestro”. Posteriormente, el paisa y el samario se unieron en un abrazo y comenzaron a desenvolverse en la interpretación del tema ‘La gota fría’, que le dio gran popularidad a Vives en los años 90′ y que hasta el día de hoy se conserva como uno de sus temas más icónicos.

El artista samario, al momento de compartir en sus redes sociales el video de Juanes, escribió en la leyenda: “Siempre soñé con ver a Colombia revolucionando la música local en el mundo. Gracias Juanes por invitarme esta noche tan especial ¡Te quiero!”.

Por otro lado, el cantante paisa publicó una galería de imágenes de lo que fueron sus shows en Medellín y, en la leyenda de su post, volvió a resaltar la influencia que tuvo Vives en su vida; debido a esto no era de sorprender que quisiera tenerlo como invitado en sus conciertos.

Juanes reveló la divertida historia con su esposa Karen Martínez que inspiró su canción ‘Por un perro’:

El pasado 20 de octubre Juanes y Los Ángeles Azules (grupo mexicano) sacaron al mercado una canción en conjunto que lleva por nombre ‘Por un perro’; al escuchar las primeras estrofas el cantante colombiano interpreta lo siguiente: “... Me acabaste poco a poco dándome a creer que estaba loco. Ay amor, ¿qué te pasó? Por favor, dime que me equivoco... Mamita linda, ya deja el juego, me cambiaste por un perro. A nadie eso se lo deseo, me cambiaste por un perro”.

Sin embargo, toda canción tiene una historia detrás, una inspiración para ser creada, una musa... ¿qué motivó a Juanes a escribir ‘Por un perro? Pues bien, el propio artista antioqueño contó la historia en un video compartido desde su cuenta de Instagram el sábado 22 de octubre, el cual tuvo por protagonista a Pluto, el perro de su familia. Aquí el video:

