José Félix Lafaurie fue ratificado como presidente ejecutivo de Fedegán

Jose Felix Lafaurie, the representative of the Colombian livestock sector, attends a news conference after holding the last round of peace talks with Colombia's government for this year, in Caracas, Venezuela December 12, 2022. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En las últimas horas, los miembros de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) ratificaron a José Félix Lafaurie como presidente ejecutivo de la agremiación de 59 años de creación, para el periodo 2022 -2024.

También fueron elegidos Pedro Luis Jaller Dum, odontólogo y ganadero del departamento Córdoba, como presidente de la Junta Directiva, y a Patricia Echeverry Gutiérrez, gerente de la Asociación Gremial Ganadera ASOGANS y de la Subasta Ganadera en La Pintada (Antioquia), como vicepresidente de Fedegan.

Además, esta agremiación ganadera dio un espaldarazo a la tarea que viene desempeñando José Félix Lafaurie como miembro del equipo negociador en los diálogos de paz con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), promovido por el gobierno de Gustavo Petro.

En las últimas semanas, el reelegido presidente ejecutivo de Fedegan, explicó por qué decidió aceptar la invitación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a pertenecer a la mesa de diálogos de con el ELN.

“¿Cómo negarme? Acababa de firmar un acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras, como parte de su promesa de cumplir con la Reforma Rural Integral pactada con las Farc; y adicionalmente, habíamos ratificado nuestras coincidencias sobre las posibilidades de Colombia como potencia agroalimentaria y sobre la necesidad de recuperar el campo como condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a participar en unas negociaciones “de paz”?”, escribió este fin de semana el presidente de Fedegán.

Lafaurie estuvo en el hotel del Parque Nacional Waraira Repano, el conocido cerro Ávila del norte de Caracas, donde se llevó a cabo la primera ronda de las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que iniciarán en enero en México. Así como en el avión que trasladó a la delegación, en donde se tomó una fotografía con el senador Iván Cepeda, el alto comisionado Danilo Rueda y el jefe de la delegación, Otty Patiño; un grupo con el que sin duda difiere ideológicamente.

Por eso, Lafaurie considera que algunos podrían llamarlo incoherente por haber cuestionado el proceso con las Farc del expresidente Juan Manuel Santos y ahora apoyar el de Petro con el ELN. “Primero, porque Santos nos traicionó a sus electores, pues ofreció una cosa e hizo otra (...) Petro, por el contrario, ofreció negociar con el ELN.”, señaló.

El presidente de Fedegán sostiene que se oponía al punto uno del acuerdo con las Farc, la reforma rural integral, porque no tenía en cuenta al sector agropecuario que ha liderado por décadas. Ahora, en ese sentido, su gremio firmó un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para buscar la compra de tierras y el acceso de campesinos pobres a ellas.

Además, afirmó que aún no se sabe cuál será la negociación, pero “nunca superará las exigencias de las Farc”. Incluso se mostró de acuerdo con algunas ideas iniciales expresadas en la mesa de diálogos, que calificó como “idealistas” hacia una “mayor participación de la sociedad en la construcción de una mejor democracia, que impliquen transformaciones institucionales, pero no para su beneficio, sino para buscar la paz sin olvidar a las víctimas”

Reconoció que María Fernanda Cabal representa un gremio “percibido como de derecha”, pero resaltó que no es el primer presidente de Fedegán ni de posición de derecha que se ha sentado a negociar con el ELN, como lo hizo en el gobierno de Ernesto Samper, el líder del gremio Jorge Visbal.

“Más allá de esas acusaciones, me debo al país y atenderé también el consejo del expresidente Uribe, de que “es mejor estar que no estar”, pero estar asertivamente, por eso importa aclarar, no tanto en qué condición voy a Caracas, sino con qué actitud, con qué equipaje. Con el de siempre, es la respuesta. Todo lo que pienso, lo escribo y lo hago público semanalmente desde hace más de treinta años. Ni como persona ni como dirigente gremial, como le reiteré al presidente Petro, he cambiado mis principios…, y no los cambiaré en la mesa de negociaciones”, señaló.

