Diomedes Díaz le reveló los números de la lotería a su exmanager en sueños: estos son según Joaco Guillén

Desde su muerte, hace ya nueve años, Diomedes Díaz agregó un título más a la gran cantidad de términos con el cual le rinde homenaje sus seguidores: el de benefactor de la buena suerte. Díaz, quien ya era una leyenda antes de morir de un paro cardiorespiratorio el 22 de diciembre de 2013, se convirtió en mito y, según sus fanáticos, en símbolo de buena fortuna.

Son múltiples los ejemplos de cifras asociadas al “Cacique de la Junta” que, aseguran sus seguidores, han permitido que cientos de personas ganen premios en chances y loterías; ahora, su exmánager y amigo cercano, Joaquín Guillen, conocido como Joaco, anunció que Diomedes le reveló los números que serían los ganadores de la lotería, y que le dará ese dato a los fanáticos del fallecido músico este jueves 22 de diciembre, el día del noveno aniversario de su fallecimiento.

“Mi compadre Diomedes, este 22 de diciembre, cumple 9 años que se nos fue pero su nobleza que tuvo en la tierra de ayudar a al necesitado así mismo lo está haciendo desde los cielos. Siempre para sus fechas de nacimiento y de su muerte le regala plática a su fanaticada, este 26 de mayo no salieron los números, pero ese indio es jodido. El jueves pasado se ganaron el chance en Colombia más de 4 mil personas con el número de su tumba “1108″. Para este 22 de diciembre ten pendiente que ya tengo los números que el mismo me dio”, comentó a través de sus redes sociales.

“Cacique, tu fanaticada está ahí, cada día que pasa está más pegado compadre. Diomedes, el cantante que más suenas en las plataformas digitales y en todas partes. Dios lo tenga el la gloria. Cuanto se necesita en nuestro género vallenato para que ponga la pauta de ese vallenato tradicional”, añadió en el mensaje que le dedicó a su amigo y colega.

En las primeras horas de este jueves, Guillén publicó en sus redes sociales los números, que asegura, le reveló el deaparecido intérprete vallenato: 1225, 1325, 5757, 7006, 6438 y 2345, aunque no especificó para cuál lotería ni qué día deberían jugarse.

Es de destacar que esta no es la primera vez que, popularmente, se habla de la suerte que le ha generado a gran parte de personas números provenientes de datos relacionados a Diomedes. En enero del 2014, unas 600 personas se hicieron acreedoras de premios monetarios al jugar este tipo de juegos de azar con el 1108. Lo mismo ocurrió un año después, en el 2015, cuando cerca de 1.000 personas ganaron más de 1.000 millones de pesos en premios.

El próximo 22 de diciembre se conmemorarán nueve años de la muerte del cantante vallenato Diomedes Díaz

Uno de los golpes de suerte masivos más recientes ocurrió en agosto de este año, cuando unas 4.000 personas ganaron el premio mayor de la Lotería de Bogotá con el 1108. Esta serie de números tiene que ver con el lote en donde se encuentra enterrado el cantante. Es de recordar que, según su hijo, Rafael Santos, Diomedes murió luego de sufrir un infarto, mientras se encontraba durmiendo. Tenía 56 para el momento de su de deceso.

A Diomedes se le han atribuido diferentes ‘milagros’ por parte de sus seguidores. Además de, supuestamente, dar los números ganadores de la lotería, se dice que ha concedido las peticiones de trabajo de quienes lo necesitan e, incluso, se asegura que ayuda a quienes están teniendo problemas para intentar tener hijos.

“Hay muchas personas que le tienen devoción. Me han contado que van a la tumba a pedirle que les de trabajo y lo han conseguido. Otros, comentan que se ganaron el chance y se ha sanado de dolores en las articulaciones. Son testimonios muy bellos de sus seguidores, de la fe que le tienen. Nosotros somos muy respetuosos con lo que ellos piensan”, contó Elver Díaz, hermano del cacique, al hablar de los testimonios que llegan a la casa de ‘Mamá Vila’, madre del cantante.

Joaquín Guillén, de hecho, ya ha compartido varias historias relacionadas a ello. Dentro de esas, la de una mujer caleña que lo llamó a agradecerle por haber hecho públicos los números. “Ella me llamó llorando. Me dijo que debía seis meses de arriendo. Solo tenía tenía tres mil pesos para comprar guineos para la comida. Ella se preguntó: “Qué hago, me acuesto con hambre o hago el número”, decidió comprar la lotería con los números de Diomedes y se ganó casi once millones de pesos”, aseguró Guillén.





