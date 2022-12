Estos son los Rafale, los poderosos aviones franceses con los que Gustavo Petro reemplazaría los Kfir

Avión de combate. Foto: Dassault Aviation

Este miércoles, el Gobierno nacional informó que ya se tomó una decisión para reemplazar a la flota de aviones Kfir de la Fuerza Aérea (FAC), que están próximos a cumplir su vida útil (2023). Entre las opciones que se manejaban, el Ejecutivo se inclinaría por el modelo Rafale C/F3 de la empresa Dassault Aviation, dejando por fuera al F-16 de Lockheed Martin, al Gripen E/F, de Saab y a Eurofighter, que ofrece el Typhoon.

“Los aviones Rafale son los que están encabezando en este momento las consideraciones nuestras”, afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una entrevista para la emisora Caracol Radio.

El jefe de cartera manifestó que esta decisión no obedece a ningún criterio político, sino más bien técnico. “Naturalmente, cada país aspira a que sean adquiridos los de sus intereses. Aquí no hubo ninguna consideración política. No ha habido ninguna revisión distinta de lo que son los intereses colombianos y la mejor calidad de los aviones que se ofrecen”, le dijo al medio mencionado.

Estos aviones son diseñados y construidos en Francia y son cazas polivalentes de 4,5 generación, bimotor, con una configuración de ala delta y canard’s. Se trata del caza más moderno fabricado allí, y actualmente lo usa la fuerza aérea de Catar, India y Egipto. Tiene transmisores de estado sólido, radar y alerta de láser, así como alerta de misiles y sistemas de detección e interferencia.

Una característica a destacar es que este modelo nuevo posee un radar Thomson CSF Detexis RBE-2, que tiene un alcance de 100 km y posee el primer interrogador-transponder IFF que utiliza tecnología de escaneo electrónico. Está construido por materiales compuestos para bajar su peso.

Es de recordar que al gobierno de Gustavo Petro le llovieron críticas porque en su época como senador criticó fuertemente al entonces presidente Iván Duque por querer reemplazar la flota de aviones Kfir, teniendo en cuenta que en ese momento se vivía una crisis económica a nivel nacional producto de la pandemia.

“Antes de ser presidente, Petro se opuso a la compra de los aviones, Ahora! incoherentemente (natural) anuncia que SÍ los comprará. Yo me pregunto: Para qué aviones de guerra si se avecina una PAZ TOTAL y por qué esta gran inversión cuando se avecina una PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA?”, escribió el senador ‘Jota Pe’ Hernández en su cuenta de Twitter.

Así mismo, el excandidato presidencial Enrique Gómez dijo que “nada como la hipocresía de la cuadrilla del Pacto Histórico”:

También se sumó el analista político Gilberto Tobón Sanín, de quien se dice aspirará a la Alcaldía de Medellín en 2023. En su cuenta de Twitter dijo que teniendo en cuenta el aumento del dólar “la contradicción es aun mayor”:

Frente a todas estas críticas, el ministro Iván Velásquez destacó en su entrevista para Caracol Radio la necesidad del Gobierno de la compra de los nuevos aviones. “Esto que estamos haciendo muestra que es una realidad, que hay que comprar estos aviones. Creo que hubo una demora en esta situación. Tanto que los fabricantes no tienen a disposición los aviones para ser entregados tan pronto se cierre el negocio y esto es para ser, más o menos, en dos o tres años”.

Y además, aseguró que “durante este gobierno tampoco se va a hacer ningún desembolso por cuenta de esta adquisición, porque el presidente Petro continúa comprometido con sacar adelante sus programas sociales y en obtener los recursos para poder desarrollar esos programas sociales”.

Por su parte, el presidente Petro afirmó en su cuenta de Twitter que “no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en los aviones de combate”, y recordó cuáles son las prioridades de su gobierno:

