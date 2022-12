Carlos Antonio Vélez anunció que se alejará de los medios de comunicación y se tomará un tiempo

El periodista se alejará de los medios de comunicación por un tiempo. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

Uno de los comentaristas deportivos con mayor trayectoria en el país es Carlos Antonio Vélez, quien recientemente fue premiado por la FIFA por la enorme cantidad de Mundiales que ha cubierto como periodista, sin embargo, parece que el comunicador se tomará un tiempo para descansar y alejarse de los medios, explicó en detalle las razones que lo llevaron a tomar este tiempo de descanso. Es importante señalar que estuvo presente en el más reciente cubrimiento de un canal de televisión colombiano en el Mundial Qatar 2022.

Esta decisión no fue inesperada, ya que antes de que comenzara la más reciente Copa del Mundo, anticipó que se tomaría un tiempo para descansar y se alejaría de todo. Hace un tiempo sus palabras fueron malinterpretadas ya que muchos llegaron a pensar que estaba anunciando su retiro, algo que él mismo desmintió y tomó con gracia. En este periodo de tiempo el comunicador no estará presente en su habitual programa de radio ni en los programas televisivos en los que hace análisis y participa como comentador.

El reconocido periodista, antes de que se llevara a cabo la gran final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022, afirmó que, “el lunes (19 de diciembre) será la última tira de ‘Palabras Mayores’, el lunes haremos el balance del campeón, del Mundial, de todo lo demás. Y entraremos en una pausa hasta enero. ‘Planeta Fútbol’ seguirá, ¿cómo no?, por supuesto. Nosotros tendremos que ir a ‘cargar pilas’. Seguramente habrá muchas novedades que después les voy a contar”.

En su último programa de ‘Palabras Mayores’, el periodista deportivo aprovechó para despedirse de todos sus oyentes, afirmó que luego de que terminara el Mundial de Qatar 2022 el otro año vuelve a la “realidad” del fútbol colombiano y dio a conocer la fecha en la que espera estar regresando de nuevo a los medios de comunicación.

“Hoy es el fin de fiesta, hoy es mi último día de ‘Palabras Mayores’ en este año. Espero, si Dios lo permite, volver con ustedes a mediados de enero. Hay muchas cosas que contar pero también hay que meterse en la realidad del fútbol colombiano Ya salimos de Disney, salimos de Hollywood, salimos de este paraíso y vamos a la dura realidad, seguramente en el camino tendremos muchas cosas de qué hablar”, afirmó el periodista Carlos Antonio Vélez.

El argentino fue la gran figura de la selección Argentina que se coronó campeona del mundo. Foto: REUTERS/Molly Darlington

La última polémica de Carlos Antonio Vélez

El periodista, quien siempre ha dicho lo que piensa sin problema, se refirió a la Argentina campeona del mundo y destacó lo hecho por Lionel Messi, sin embargo, afirmó que pese a que ya cuenta en su vitrina con el preciado trofeo, aún “no encaja” como el mejor jugador de la historia. También afirmó que de las 12 finales de los Mundiales que ha visto, la que se dio en el estaido Lusail ha sido la mejor y más “memorable”.

“¡Final MEMORABLE! La mejor que he visto de las 12 que acumulo. Ida y vuelta después de los 60′. Al fin se le dio a Messi. El mundo quería que cerrara sus mundiales con el título que no había ganado. Premio a su trayectoria impecable. ¿El mejor de la historia? Siendo muy grande, aún no encaja”, aseguró.

Como era de esperarse muchos de sus grandes críticos respondieron a sus comentarios y salieron en defensa de Lionel Messi luego de que liderara a la Selección Argentina y la llevara ganar el campeonato del mundo tras más de 30 años.

