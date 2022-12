Lionel Messi todavía no ‘encaja’ como el mejor de la historia, aseguró Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez afirmó que a pesar de haber ganado la Copa del Mundo, Messi todavía no entra en la categoría del mejor de la historia.

En la tarde del domingo 18 de diciembre, en estadio Lusail de Doha, Catar, el mundo del fútbol vivió la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en un partidazo memorable para cualquier amante al balompié. En un encuentro de toma y dame, la selección Argentina enfrentó a Francia por el título de campeón mundial y desde la agónica serie del punto penal, el cuadro sudamericano se hizo con la histórica copa.

Uno de los puntos en común que compartió este partido fue la discusión que se generó en torno al astro del fútbol, Lionel Messi, quien por fin luego de 5 intentos logró consagrarse con el título más importante de su carrera. En Colombia, un gran grupo de seguidores hicieron fuerza para que la Pulga alzara la copa en su último Mundial, mientras que otros añoraban que Argentina cayera y este se quedara con las manos vacías.

Recientemente, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, Carlos Antonio Vélez, alborotó el avispero del debate con sus comentarios y posiciones respecto al campeonato conseguido por la Albiceleste. En sus redes sociales Vélez, felicitó al cuadro argentino y a Messi por el título conseguido, pero justo al final de su mensaje dejó un ‘recado’ afirmando que Lionel todavía no ‘encaja’ para ser el mejor de la historia:

“¡Final MEMORABLE! La mejor que he visto de las 12 que acumulo. Ida y vuelta después de los 60′. Al fin se le dio a Messi. El mundo quería que cerrara sus mundiales con el título que no había ganado. Premio a su trayectoria impecable. ¿El mejor de la historia? Siendo muy grande, aún no encaja.” -@velezfutbol

Las críticas y los cuestionamientos a estos comentarios no tardaron en llegar, ya que quienes defienden el rendimiento de Messi afirman que ha conseguido todos los títulos posibles para ser considerado el mejor de todos los tiempos. Para ellos, el Mundial era el único título que no le permitía estar en esa categoría y ahora, ya no hay excusa.

El malestar de este grupo de aficionados con el periodista viene desde inicios del Mundial, ya que según se evidencia en redes, Vélez ha estado constantemente entregando comentarios negativos sobre la actuación del capitán de la selección Argentina, uno de estos comentarios se dio luego del partido de cuartos de final contra Países Bajos, donde argumentó que el rosarino no tiene capacidad de liderazgo:

“Cuando uno va ganando 2-0 manda, aquí, allá, traiga para acá, jugamos aquí, pero estaba muerto del miedo... Yo no sé por qué es que hay que rendirle pleitesía a Messi”

Aparte de nuevamente generar polémica con el debate de Messi, Vélez también dejó su comentario sobre la situación del fútbol sudamericano y afirmó que el hecho de que Argentina haya quedado campeona, no significa que los demás equipos de este lado del mundo se impongan ante los Europeos, profundizando en que Brasil y los Gauchos están a otro nivel:

“El hecho de ganar el mundial no significa que el fútbol sudamericano tome vuelo otra vez y supere a los Europeos. Lejos estamos. Argentina y Brasil siempre se emparejaron con ellos. ¡Los demás tenemos un fútbol lento, sin los niveles físicos y de intensidad que hoy reinan! ¡Esos 2 y ya!” -@velezfutbol

