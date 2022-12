Nuevo triunfo de Carlos Mattos sobre Gonzalo Guillén: tribunal ordena al periodista rectificarse

El condenado empresario, Carlos Mattos, vuelve a ganarle el pulso a Gonzalo Guillén en los tribunales. Infobae (Jesús Avilés)

Este martes 20 de diciembre se conoció un fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico, en el cual le vuelve a dar la razón a Carlos Mattos en el litigio con Gonzalo Guillén tras varias afirmaciones hechas por el periodista en su cuenta de Twitter contra el empresario.

De acuerdo con el tribunal, el condenado empresario recibió graves señalamientos por parte de Guillén en esta red social, acusándolo en repetidas ocasiones de ser “pederasta, corrupto, lavador de activos y determinador de masacres” entre otros términos.

“(...) El señor GONZALO GUILLÉN ha publicado más de treinta y cinco (35) trinos, en los que no ha escatimado esfuerzos para referirse al mismo, en los degradantes términos que ya se han señalado y que no se reiterarán para no hacer revictimización del afectado”, determina el fallo conocido este martes. Sumado a eso, el documento detalla que desde hace varios meses, el otrora representante legal de Hyundai en Colombia, había sido acusado por Guillén de crímenes sin tener soportes legales.

Debido a esto, el tribunal con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Mora, le ordenó al también fundador del portal La nueva prensa rectificarse a partir de la fecha de notificación de la decisión. De igual manera, resaltó que desde marzo hasta octubre de este año, el periodista y sus afirmaciones contra Mattos “denotan su animadversión visceral contra el actor y el ánimo de despreciarlo, humillarlo y desvalorizarlo”.

En ese sentido, la providencia también enfatizó en que los trinos de Guillén no corresponden con el ejercicio de la libertad de prensa; por el contrario, son mensajes entendidos como actos de ciberacoso y hostigamiento “que violan su derecho —el de Mattos— a vivir libre de humillaciones” así como la atribución de responsabilidades penales por la comisión de delitos pese a que no existen sentencias judiciales que comprueben eso.

“Las afirmaciones cuestionadas resultan abierta y deliberadamente violatorias de derechos fundamentales, por sus contenidos contrarios a la realidad, sin soporte alguno, lo que se tornan subjetivas y parcializadas”, puntualizó el fallo.

Las respuestas de Guillén

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador ha afirmado que en su portal publicará una historia relacionada con un menor que habría sido abusado sexualmente por Mattos en España. Además, aseveró que “Calumnió a un periodista acusándolo de haberlo extorsionado. La acusación no prosperó y el juicio sigue. Mattos reconoció su delito al pagar US$ 300 mil, creyendo ahí paraba todo”.

Acusación de Gonzalo Guillén contra Carlos Mattos. Vía Twitter (@HELIODOPTERO)

En la tarde de este martes también trino que alguien de RTVC se había contactado con él para abordarlo sobre el fallo del Tribunal de Barranquilla que, según él, fue “falsificado”. Sobre esto, expuso que había sido emitido dos días después “de que fuera anulada en su totalidad una tutela corrupta del criminal Carlos Mattos”.

El periodista también ha afirmado que es "falsificado" el fallo proferido por el tribunal de Barranquilla. Vía Twitter (@HELIODOPTERO)

Lo cierto es que la providencia determina que “Los accionados GONZALO GUILLÉN y LA NUEVA PRENSA, esta última a través de su representante legal, tienen el deber de rectificar en condiciones de equidad, toda la información publicada en sus respectivas cuentas de la red social Twitter” sobre el condenado empresario, pues no satisfacen los principios de imparcialidad y veracidad.

Incluso, ordenó a Twitter una revisión a los trinos de Guillén en los que acusa a Mattos Barrero de delitos que no han sido definidos.

