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Entrenador de Escocia advirtió sobre el potencial de Marruecos: “Es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar”

Steve Clarke elogió a Ismael Saibari y Sofiane Boufal en la rueda de prensa previa al choque del viernes 19 de junio en Boston, y se refirió a la estrategia que tiene en mente para superar al combinado africano

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Steve Clarke afirmó que Marruecos será un rival tan exigente como Brasil en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Pilar Olivares/REUTERS
Steve Clarke afirmó que Marruecos será un rival tan exigente como Brasil en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

Tras debutar con victoria ante Haití, Escocia afronta su segundo partido en el Grupo C ante Marruecos con la certeza de que una victoria les garantizará un lugar en la segunda ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, algo inédito en la historia de la Tartan Army.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará el viernes 19 de junio a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), el seleccionador Steve Clarke advirtió que el partido del viernes ante los Leones del Atlas será tan exigente como el último de la fase de grupos ante Brasil, negándose a reducir al rival a un solo jugador estrella.

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“Creo que este equipo marroquí es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar. Tendrán aspiraciones de llegar de nuevo al menos a las semifinales, así que es un gran reto para nosotros”, afirmó Clarke ante los medios acreditados.

El técnico escocés advirtió sobre Ismael Saibari, autor de un gol ante Brasil y reciente fichaje del Bayern Múnich desde el PSV Eindhoven - Caean Couto/Reuters
El técnico escocés advirtió sobre Ismael Saibari, autor de un gol ante Brasil y reciente fichaje del Bayern Múnich desde el PSV Eindhoven - Caean Couto/Reuters

Escocia llega al duelo como líder del grupo con tres puntos tras su victoria 1-0 ante Haití el pasado 13 de junio, primer triunfo escocés en un Mundial en 36 años. Marruecos, por su parte, suma un punto tras empatar 1-1 con Brasil en la primera jornada.

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Tras lo visto en la primera fecha de la fase de grupos, Clarke reconoció que los marroquíes tendrán probablemente más posesión del balón, pero subrayó que la clave estará en lo que haga su equipo cuando lo controle: “Lo que tenemos que asegurarnos es que cuando tengamos el balón, podamos ser una amenaza real para Marruecos”, apuntó.

El técnico escocés dedicó especial atención al delantero marroquí Ismael Saibari, quien anotó ante Brasil y acaba de fichar por el Bayern Múnich procedente del PSV Eindhoven. Clarke lo describió como un jugador de perfil atípico para un atacante.

“No es un delantero centro natural. Es un delantero centro que puede crear problemas al equipo rival retrasando su posición y derivando hacia posiciones amplias”, describió. Sus centrales, advirtió, deberán ser muy precisos a la hora de decidir cuándo presionar y cuándo mantenerse. “Aporta muchas cualidades técnicas, pero también es un jugador muy, muy inteligente”, añadió.

Sobre el joven Sofiane Boufal —18 años, otro de los nombres propios del ataque marroquí—, Clarke fue directo: “Llamó la atención en el primer partido, y nuestro trabajo es asegurarnos de que no llame tanto la atención en el segundo”.

Mundial 2026 - Haití - Escocia
Escocia lidera el Grupo C con tres puntos tras vencer 1-0 a Haití, mientras Marruecos llega con un punto después del 1-1 ante Brasil - crédito Franck Fife/AFP

El ambiente en el vestuario escocés es el mejor desde que Clarke asumió el cargo, según admitió el propio entrenador. “Si digo que un poco mejor, ¿lo aceptarías como respuesta?”, respondió con humor al ser preguntado por el contraste con las dos Eurocopas anteriores, en las que el equipo no ganó el primer partido. “Los jugadores se sienten bien consigo mismos. Querían ganar un partido en un gran torneo y lo han conseguido. Ahora quieren dar el siguiente paso”, explicó. El entrenamiento del día fue, en sus palabras, “electrizante”.

Clarke también abordó el estado de salud de Scott McTominay, quien llegó afectado al partido ante Haití por problemas estomacales. El técnico consideró que las dificultades de su centrocampista en ese encuentro no fueron solo individuales: “Haití controló muy bien nuestro centro del campo. A veces no tienes la oportunidad de mostrar tus cualidades por lo que hace el rival”. Confirmó que McTominay “está en un buen momento y listo para volver”.

Mundial 2026 - Haití - Escocia
Clarke se refirió al gusto de Escocia por no sentirse como el favorito como un elemento en la preparación para el partido ante Marruecos - crédito Franck Fife/AFP

Ante la pregunta de si la condición de underdogs puede beneficiar a Escocia, Clarke recurrió a la idiosincrasia de su selección: “A veces la psique escocesa es que nos sentimos un poco más cómodos cuando somos los desfavorecidos. Éramos los favoritos contra Haití y el partido se nos hizo difícil, aunque conseguimos ganar. Esta vez somos los desfavorecidos y a veces Escocia lo prefiere así”.

Hora del partido entre Escocia y Marruecos

00:00 (España) / 19:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 18:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 17:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 16:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

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