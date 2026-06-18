Colombia

Iván Cepeda puso en duda señalamientos de De la Espriella sobre compra de votos a su favor: “No ha interpuesto ninguna acción penal”

El candidato presidencial cuestionó el hecho de que el aspirante de la derecha haya recurrido a Estados Unidos para exponer a algunos políticos afines al Pacto Histórico que, supuestamente, estarían incurriendo en delitos electorales

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|En la foto, el senador de la República, Iván Cepeda Castro. FOTO: Colprensa
El candidato Iván Cepeda Castro aseguró que tiene pruebas de compra de votos que vinculan a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del partido Pacto Histórico, se refirió a la denuncia que hizo el aspirante Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, relacionada con una presunta compra de votos que incluiría a integrantes de la colectividad de izquierda y a algunas personas afines a esta.

De acuerdo con el abogado De la Espriella, políticos como Isabel Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Carlos Caicedo, Rafael Martínez, Agmeth Escaf, Martha Peralta, entre otros, estarían inmersos en estrategias de compra de votos para favorecer al candidato Iván Cepeda.

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El aspirante de la izquierda puso en duda la veracidad de los señalamientos de su contendiente. Según explicó, De la Espriella no ha recurrido a la Fiscalía General de la Nación para denunciar formalmente a las personas presuntamente implicadas en los hechos. Lo que hizo fue recurrir a organismos internacionales, específicamente, a Estados Unidos.

El candidato Abelardo de la Espriella salpicó a varios políticos en presunta compra de votos a favor de Iván Cepeda - crédito Cesar Quiroz/Reuters
El candidato Abelardo de la Espriella salpicó a varios políticos en presunta compra de votos a favor de Iván Cepeda - crédito Cesar Quiroz/Reuters

“El doctor De la Espriella ha hecho una lista de políticos del Pacto Histórico que supuestamente compra votos, pero no ha interpuesto ninguna acción penal en contra de ninguna de esas personas en Colombia. Ha preferido ir a poner una queja en Estados Unidos”, detalló el aspirante en entrevista con Noticias Caracol.

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Contrario a ello, la campaña de Cepeda sí presentará acciones penales en contra del candidato presidencial por supuesta compra de votos. Aseguró que tienen todos los elementos materiales probatorios para respaldar la denuncia. “Sí tenemos elementos que nos llevan a concluir que sí se están utilizando mecanismos de compra de votos por parte de esa campaña”, indicó.

Además de eso, el aspirante del Pacto Histórico denunció a Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos vínculos que habría tenido el abogado con una organización narcoparamilitar: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Iván Cepeda - crédito prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda denunció a De la Espriella por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito - crédito prensa Iván Cepeda

Adicionalmente, recordó que congresistas demócratas solicitaron que se adelante una investigación contra De la Espriella. “Tiene problemas con la manera en cómo ha sido estructurada su fortuna, que tiene negocios inmobiliarios en la Florida, que, parece ser, ameritan una investigación, que ha tenido negocios con el señor Álex Saab –señalado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro– para poder hacerse a su fortuna”, precisó Cepeda al informativo citado.

La respuesta de Abelardo de la Espriella a la denuncia de Iván Cepeda

En un video publicado en sus redes sociales, el candidato presidencial de la derecha se refirió a la denuncia que interpuso Iván Cepeda en su contra por presuntos nexos con las AUC. Aseguró, por un lado, que esos señalamientos no son nuevos y que la justicia colombiana ya precluyó el proceso que se adelantó en su contra por esos hechos.

Por otro lado, cuestionó el hecho de que el contendiente haya recurrido a la Corte Penal Internacional para denunciarlo. Indicó que ese organismo internacional no tiene competencia para estudiar la denuncia, dirimir al respecto y tomar una decisión vinculante.

El candidato presidencial aseguró que los hechos que Iván Cepeda denunció fueron un montaje y que la justicia ya precluyó el caso - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Así las cosas, resto importancia a las acciones penales adelantadas por Cepeda y afirmó no tener ningún temor por eso. “Cepeda, mira cómo estoy temblando. Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias, payaso. Te voy a derrotar y te vamos a recoger para siempre”, aseveró.

Asimismo, aseguró que los señalamientos que hizo el candidato constituirían un acto de represalia en su contra por una denuncia que hizo sobre irregularidades en los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 31 de mayo (primera vuelta). Indicó que, en algunas mesas de votación ubicadas en municipios con presencia de grupos armados, el candidato Iván Cepeda alcanzó el 100% de los votos. Estas anomalías se identificaron en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó.

Sale a hacer tremenda alharaca, porque sabe que yo hace como una semana lo denuncié”, dijo De la Espriella.

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