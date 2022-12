Juan José Lafaurie reveló su reacción ante la inclusión de su padre en el equipo negociador con el ELN

Juan José Lafaurie confesó lo que sintió cuando se enteró de que su padre formaba parte del equipo negociador del ELN. Captura de pantalla YouTube

El pasado 21 de noviembre se reunieron en Venezuela los delegados del Gobierno de Gustavo Petro con los voceros del ELN para dar inicio al proceso que pondría fin a más de 58 años de conflicto armado con la guerrilla, tal como ocurrió durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc.

Fueron varios los nombres que sonaron en la baraja que tenía preparada el gobierno para formar parte del equipo negociador con el grupo terrorista, que hace unas horas confirmaron que habría un cese al fuego desde la noche del 24 de diciembre hasta la madrugada del 2 de enero, en “pro de crear un ambiente en paz para estas fechas”.

Entre esos se encontró el de José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) lo que resultó ser una sorpresa, en mayor parte positiva para varios sectores del país.

Recientemente, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal estuvo como invitado al programa que realiza la española Eva Rey a través de la plataforma de YouTube en el que entrevista a diferentes personalidades de la farándula y en esta oportunidad, se le midió a irse por estos dos protagonistas de la política nacional.

Nuevamente, los Lafaurie Cabal se fueron contra Rodolfo Hernández. Captura de video (Desnúdate con Eva)

El joven contó cuál fue su reacción al enterarse que su padre formaría parte del equipo negociador con la guerrilla del ELN, para buscar la anhelada paz total que prometió el presidente Gustavo Petro en su campaña electoral.

“Para mí la tesis que siempre se defendió aquí es que uno no negocia con terroristas ni criminales, entonces cuando a mí me cuentan, yo no lo creía, yo decía: esto debe ser mentira”, expresó inicialmente Juan José Lafaurie.

Y aunque siempre ha generado polémica por cuenta de las publicaciones que realiza el hijo de la senadora de oposición del Centro Democrático, en esta oportunidad decidió hacerlo a través del chat que tiene con su familia y pidió una explicación por la noticia que estaba circulando. En vista de la situación y fiel a los valores que inculcaron en su hogar, procedió a referirse con una buena cantidad de improperios en contra de su padre.

Senador Iván Cepeda y José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegán, en la mesa de diálogos con el ELN

“Yo a veces soy muy emocional, entonces yo a veces suelo ser agresivo”, respondió el joven Lafaurie, en este punto intervino Eva Rey y le dijo: “¿Le cayó más de un madrazo?”. Temeroso de su respuesta, indicó que sí, pero que todo fue con respeto hacia su progenitor.

Y agregó: “Evidentemente, para mí generó un distanciamiento y para él creo que tampoco es fácil, porque para nadie tiene que ser fácil sentarse a negociar con esa gente”.

Pero esto no fue lo único que dijo el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, ya que tuvo la oportunidad de expresarse en contra del gobierno del expresidente Iván Duque, a quien le dijo que no cumplió con nada de lo que prometió en campaña y que básicamente vendió humo durante los cuatro años que duró en el poder.

A continuación, el video de la entrevista desde el minuto 3:30 en el que hablan de la reacción de Juan José Lafaurie:

Seguir leyendo: