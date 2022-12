Andrés Pastrana aseguró que el presidente Gustavo Petro “es un apéndice del narcotráfico”

El expresidente Andrés Pastrana acusó al mandatario Gustavo Petro de "ser un apéndice del narcotráfico"

La política contra el narcotráfico que busca el presidente Gustavo Petro no ha convencido a los miembros de la oposición, quienes arremetieron nuevamente en su contra tras una explicación del enfoque de seguridad. El expresidente Andrés Pastrana lo acusó de buscar el beneficio de esa actividad criminal.

La reacción del líder conservador se dio tras el pronunciamiento del presidente Petro en la Asamblea de Campesinos Cocaleros que se realizó el 16 de diciembre en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Allí, el mandatario expuso que durante la sustitución de cultivos ilícitos, los campesinos podrían seguir cultivando coca hasta lograr la estabilidad económica de la nueva cosecha.

Ante el anuncio, el expresidente Pastrana (1998 - 2002) señaló a través de su cuenta de Twitter que, supuestamente, el mandatario de los colombianos tenía nexos con narcotraficantes. “Estaba claro desde la campaña: Petro es un apéndice del narcotráfico”, escribió el exmandatario conservador.

El presidente Petro se volvió a referir a su enfoque de la política antinarcóticos al día siguiente durante la ceremonia de ascensos de 43 oficiales de la Policía y el Ejército, sobre la que dijo que “no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser la interdicción, es decir detener los grandes cargamentos”.

En sus múltiples críticas al mandatario, el expresidente Pastrana ha insinuado vínculos de Petro con el narcotráfico. Ha señalado, sin pruebas, que busca la amnistía de los narcotraficantes, en incluso que los diálogos con el ELN “vienen en combo con el lavado de activos”.

En su oposición a la legalización del uso de sustancias psicoactivas como la cocaína y a la teoría de que la guerra contra ese problema fracasó, también ha relacionado al expresidente Juan Manuel Santos con Petro en lo que ha llamado una “sociedad pro-narcos”.

“Que Santos se declare arrepentido de haber combatido los carteles de la droga y reducido con Plan Colombia sus cultivos a 40 mil hectáreas, se veía venir. Su sociedad pro-narcos con Petro, entronizada en un intocable mar de coca, arrastra a Colombia y a su democracia al abismo”, señaló en otro de sus mensajes recientes.

Según Pastrana, el expresidente Santos recibió 40 mil hectáreas de coca, que estaba cerca de lograr la victoria contra ese flagelo, en su concepto, pero desfinanció el Plan Colombia, por lo que lo culpa de, supuestamente, permitir el aumento de los cultivos hasta las 300 mil hectáreas.

“Usted legalizó la coca al volverla legalmente intocable y ahora legalizará con Petro a los narcotraficantes. Vaya y cuente al mundo su narco hazaña”, señaló Pastrana en otro de las publicaciones, en las que incluso ha calificado al presidente Petro de “caballo de Troya del narcotráfico”.

Otra de las que se pronunció en contra de la política de Petro para implementar la gradualidad en la sustitución de cultivos de uso ilícito sin criminalización, fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien señaló que esa política puede beneficiar a los delincuentes.

“Colombia camino a ser un narcoestado. Mientras haya coca habrá terrorismo, que se alimenta del narcotráfico al que hoy le abren las puertas”, señaló a través de su cuenta de Twitter respecto a las palabras del mandatario colombiano.

Petro sostuvo que su política no se trata de “permitir la cocaína”, sino que busca direccionar los esfuerzos en afectar a los principales responsables del narcotráfico, los poderosos de las mafias que controlan el negocio, más no sobre los campesinos y obreros a quienes señala que no tienen la culpa en cuanto al consumo. Por eso, su política se centra en perseguir las rentas criminales, identificar a los grandes narcotraficantes, interceptar los cargamentos, promover la prevención y ayudar a los cultivadores.

