Juan José Lafaurie reveló que siempre come huevo con arroz: “Todo el día, todo el tiempo”

Juan José Lafaurie Cabal ha ganado notoriedad no solo por ser el hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal sino también por tener una importante presencia en redes. La presentadora Eva Rey en su canal de Youtube Desnúdate con Eva, publicó una entrevista en la que el joven abogado dejó clara su posición frente a temas como el trato con su mamá o sus fotos en la red social Instagram.

En la entrevista de cerca de media hora, Juan José confesó el trato que tiene con la senadora, explicando que siempre la llama María Fernanda y que a su padre se refiere como Pepe.

“Yo soy expresivo, pero cuando a veces hablo de ella con otra gente siempre hablo como María Fernanda, no me gusta decir como mi mamá”.

Las publicaciones que hace Juan José en su cuenta de Instagram también salieron a la luz y el joven afirmó que las fotos sin camiseta ponen celosa a su mamá.

Cuando Eva le preguntó a la congresista que siente al ver las fotos que publica sin camiseta en su Instagram, Juan la interrumpió y comentó que a su mamá le dan celos y rabia y que califica sus fotos de feas.

“Le dan celos, le da rabia, la vez pasada me dijo que tenía unas fotos muy feas, le da rabia que me deje la barba”.

Pero tal vez una de las confesiones más personales del hijo de la senadora fue que siempre come huevos con arroz.

“Yo siempre como huevo con arroz, todo el día, todo el tiempo, entonces para mí es muy fácil, yo tengo mi cubeta de arroz y me hago mis huevos y sale”.

Juan José continuó contando una anécdota que protagonizó su mamá al quemar un sartén.

“Se ha hecho unos huevos (refiriéndose a la senadora) que yo la miraba y decía, eso se ve horrible porque se le quemaron. Puso muy poca mantequilla, entonces se le pegaron y el sartén nuevo y lo tira y dice: ‘yo ya hubiera votado este sartén’”

En el tema político, comentó lo que piensa al respecto del nombramiento de su padre como asesor del proceso de paz con la guerrilla del ELN.

Reconoció que no creía que su padre fuera nombrado por el Gobierno de Petro y, que después de enterarse de la noticia, se distanció un poco de su papá pues en su casa le enseñaron que nunca se debe negociar con terroristas.

“Para mí la tesis que siempre se ha defendido aquí era que uno no negocia con terroristas y criminales”, comenzó explicando el abogado. “Cuando veo la entrevista, la nota periodística que le sacan a él, inmediatamente la mando por el grupo de la familia y le digo un poco de cosas”.

Juan José reconoció que su papá se ganó un par de ‘madrazos’, y que aunque sus hermanos no se meten tanto en los temas de política, él sí es un poco emocional y por eso puede ser agresivo al decir las cosas.

También comentó que, para Jose Félix, su padre, no va a ser fácil sentarse en la mesa de negociación, pero dejó claro que no les va a hacer la tarea fácil dentro de las negociaciones de la paz por que no va a cambiar de convicciones y que irá a decir lo que piensa desde hace 30 años.

“Yo creo que mi papá no les va a hacer la tarea tan fácil allá, porque él a sus 66 años no va a cambiar de convicciones. él va allá a decir lo que él piensa, y lo que él piensa es lo que ha dicho los últimos 20, 30 años”.

