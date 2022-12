Iglesia católica solicita terminar el paro armado del ELN en Chocó: “nos hablan de 34.114 personas confinadas”

Monseñor Héctor Fabio Henao, Secretario Nacional de Pastoral, habla sobre el paro armado en el Chocó. (Colprensa - Diego Pineda)

El desplazamiento, el confinamiento y el desabastecimiento de diferentes productos se ha agravado en el departamento del Chocó después de que una parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declarara un paro armado. Debido a la situación, algunos miembros de la Iglesia católica no pudieron acudir a las zonas cercanas a los ríos San Juan y Calima para hacer labores sociales y por eso le solicitaron a la guerrilla que “no maten, no desplacen, no confinen”.

Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y acompañante permanente en la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y el ELN, entregó los datos más recientes del paro armado.

“Hemos vivido el asesinato reciente en Negría de un joven y la desaparición de otro. Acá en Quibdó, nos registran 180 asesinatos este año hasta el momento, 75 % de ellos jóvenes. Eso nos deja una enorme preocupación porque, además, hay un clamor por los desaparecidos de este territorio. Se habla de, por lo menos, 23 personas desaparecidas en Quibdó”, explicó el miembro de la Iglesia.

En desarrollo...

