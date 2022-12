Lionel Messi tiene 152 tocayos en Colombia, pero pierde contra Mbappé, que tiene 836

Lionel Messi finalmente logró coronarse como campeón del mundo. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

El 18 de diciembre la selección Argentina, liderada por Lionel Messi, se coronó campeona en el Mundial de Qatar 2022, luego de un sufrido partido en el que, pese a tener una doble ventaja durante casi todo el partido, cerca del final del segundo tiempo, y en pocos minutos, Francia, con dos goles de Kylian Mbappé, puso a sufrir a los argentinos. El partido se alargó otros 30 minutos, y, al comenzar los primeros 15 minutos de adición, Messi hacía soñar a todo un país. Pero, Francia y Mbappé, tercos, empataron de nuevo. La final llegaba a la fase de penaltis. Francia falló dos y Argentina conseguía su tercer campeonato del mundo.

Como era de esperarse, luego del partido, los datos curiosos y las estadísticas no pararon de ocupar espacio en los medios, que cuántos goles ha marcado Messi, que es el goleadeor histórico de la selección, que pasaron no sé cuántos años para que volvieran a hacerse con el campeonato, en fin. Las comparaciones de Messi con Diego Armando Maradona también se hicieron recurrentes, y no faltó quien dijo que el Diego, desde el otro mundo, había intercedido para que Messi, ya al final de su carrera, consiguiera lo único que no había ganado: el Mundial.

Es por esto que, al terminar la final de Qatar 2022, y para sumarse a las celebraciones por el triunfo argentino, la Registraduría Nacional del Estado Civil reveló un curioso y divertido dato: Lionel Messi tiene 152 tocayos en Colombia, de los que 84 tienen, por primer nombre, Lionel, los otros 52 lo tienen, pero como su segundo nombre; mientras que, según los registros de las autoridades, en el país hay cinco niños que tiene por primer nombre Messi y otros 11 lo tienen como segundo nombre.

En Colombia 831 niños se llaman Kylian, como la estrella del fútbol francés. Foto: REUTERS.

Para aumentar lo particular del dato, según la Registraduría, en este terreno, Mbappé sí le gana a Messi, pues en Colombia, solo en lo que va de 2022, se han registrado 836 menores con el nombre Kylian Mbappé, de los que cinco están registrados como Mbappé en su primer nombre, mientras que los otros 831 se llaman Kylian.

Ahora bien, estos no fueron los únicos datos que reveló la Registraduría. Siendo año de Mundial, la pasión por el fútbol llevó a que muchos padres se decantaran, en la búsqueda de nombres para sus hijos, por los nombres de algunos de los protagonistas de Qatar 2022. Otro jugador, del que la entidad reportó su número de tocayos, es Neymar, advirtiendo que solo en 2022 se registraron 269 niños con este nombre, de los que 226 lo tienen en su primer nombre y 43 en el segundo.

En Colombia, en 2022, se registraron 269 niños con el nombre de Neymar. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Sobre el astro portugués, Cristiano Ronaldo, la entidad reportó que en Colombia hay 220 niños que son tocayos de Ronaldo. 37 niños fueron registrados como Cristiano en su primer nombre, 75 niños en su primer nombre como Ronaldo y 108 en su segundo nombre.

Otro futbolista suramericano del que la Registraduría reveló su número de tocayos es el ecuatoriano Enner Valencia, que comparte su nombre con 162 niños, que lo llevan por primer nombre Enner, mientras que 18 lo llevan en su segundo. Para cerrar las curiosas cifras, la entidad señaló que el portero costarricense Keylor Navas, que fue dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez, tiene en Colombia 185 tocayos, pues de los que 177 niños se registraron como Keylor en su primer nombre y 8 en su segundo nombre en 2022.

