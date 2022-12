El Pibe Valderrama recordó el momento en que le regaló la camiseta de la selección Colombia a Maradona: “Las leyendas nunca mueren”

Diego Armando Maradona y Carlos 'El Pibe' Valderrama. EFE/CLAUDIO PERI/Archivo

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama recordó el día que le dio su camiseta con el número ‘10′ de la Selección Colombia al astro argentino Diego Armando Maradona a poco más de dos años de su fallecimiento. El histórico del equipo cafetero es ídolo a donde va y en aquella época ya gozaba de tener una gran afición y admiradores como Maradona.

En redes sociales publicó recientemente El Pibe el día que Maradona mostró su camiseta ante la gente y acompañó la fotografía con un mensaje que dice: “En las eliminatorias del 97 tuve el honor de regalarle mi camiseta al mas grande, al monstruo Maradona, las leyendas nunca mueren”.

Maradona mostrando la camiseta del Pibe Valderrama

Ambos jugadores se habían enfrentado en diferentes momentos con sus selecciones, pero la rivalidad solo era a nivel deportivo, pues cultivaron una amistad que los llevó a compartir por fuera de las canchas, como pasó el día en que Valderrama dejó fútbol profesional en el 2004 y Maradona participó en el partido de despedida en Barranquilla.

El astro no dudó en elogiar al colombiano, pero además no tuvo ninguna objeción para acompañar al Pibe en su adiós, según contó Juan Carlos González, quien fuera el encargado de organizar el evento: “La primera persona de que se habló como invitado fue Diego Maradona. Hablamos el 1 de diciembre de 2003, lo llamé a Cuba. Le pregunté que necesitaba para venir y solo me pidió una botella de champagne cristial, una pizza, camisetas y pantalonetas y un palo de golf para surdo. Traía 10 invitados, pero no llegó el 30 de enero y al otro día eso fue una locura”.

También recordó algunas de las palabras que le dedicó Diego Maradona cuando llegó de Cuba: “Hay cosas que no se pagan con nada, no hay precio. El ‘Pibe’ vino a mi homenaje, se comportó muy bien y yo no podía faltar acá, tenía que venir, era prometido y acá estoy. Acá no viene Maradona, viene el amigo, el compañero que viene a darle un tributo esplendido”.

La reacción del Pibe Valderrama ante la muerte de Diego Armando Maradona

La muerte de Maradona el 25 de noviembre del 2020, conmocionó al mundo, pues aunque había salido bien de una cirugía en su cabeza por un hematoma subdural finalmente sufrió de una paro cardiorrespiratorio que no le dio tiempo a los médicos de reaccionar. Desde entonces varias personas en el mundo no dudaron en dejar un gran mensaje de condolencias a la familia del argentino, algo no dudó en hacer también su amigo Valderrama en redes: “Envío un abrazo de condolencias a toda la familia de Maradona, a la gente de Argentina y a toda la afición que llora su partida. #LaPelotaNoSeMancha. Solo puedo dar gracias, ídolo”, puso en redes el barranquillero.

Con dolor, por la amistad que tuve con Diego toda su vida. Por ahí me dieron una frase clave: Los artistas nunca mueren. Siempre va a quedar, nosotros que estamos metidos en el deporte y más en el fútbol, Diego Maradona nunca se va a ir. Estamos dolidos”, finalizó diciendo el exjugador colombiano ante la prensa en ese entonces cuando aconteció el fallecimiento de Maradona.

