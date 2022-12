Rigoberto Urán puso a su hija a trapear: “Mijitos hay que ayudar en la casa, está labor es de todos!”

Rigoberto Urán es uno de los deportista colombianos más populares en las redes sociales y queridos por los colombianos, por lo que constantemente sus videos se viralizan. En esta oportunidad, el ciclista volvió a llamar la atención por un particular video, en el que la verdadera protagonista es su pequeña hija, Carlota.

El video, que publicó Rigo en Instagram y que suma cerca de 11.000 reproducciones, comienza con la hija del carismático ciclista trapeando. Carlota, descalza y con un vestido azul con hojas rojas, pasa un pequeño trapero sobre lo que parece ser una colchoneta. Segundos después, Rigo celebra el juicio de su pequeña:

“Vea ¡qué juicio! No, no, no. Es que el juicio lo coge uno desde pequeño. Eso sí son huevonadas, pues. ¡Ave María! ¡Los hábitos!”. Segundos después de un corte, le dice “Muy bien, mi amor. Así me gusta. Todo trapiadito”.

El video se corta de nuevo y aparece de nuevo la hija de Rigo, esta vez, intentando escurrir el trapero bajo las instrucciones de su papá que le dice:

“Pero porque ya el piso está muy mojado. ¿Cómo lo escurre? Cójale la cabeza, el cuello y ¡lo apreta! ¡Qué suelte! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Ah?”. Después, padre e hija, junto al árbol de navidad, aparecen trapeando, mientras una voz dice “Eso está muy bien. Ayuda a papá”.

“¿La vaca Lola? Las huevas” así reaccionó Rigoberto Urán al berrinche de su hija Carlota

En el video se ve al ciclista 'reclamándole' a su hija por hacerle berrinche en medio de la calle. Foto: Captura video Rigoberto Urán, Twitter.

La paternidad tiene sus cosas bellas y sus cosas dolorosas. Padres y madres, en la mayoría de los casos, se desviven por sus hijos y les procuran todas las comodidades posibles del mundo, esto sin importar los berrinches, malas caras y rabietas, que por lo general terminan en graciosas y tiernas anécdotas.

Una nueva víctima de los berrinches de un bebé fue Rigoberto Urán cuando su hija Carlota, de 18 meses, se ‘tiró’ al piso para hacer una tierna pataleta que el carismático ciclista y su familia no dudaron en registrar y publicar en sus redes sociales para divertir a sus seguidores.

“Esto es lo que hay”, comienza diciendo Rigo mientras la cámara enfoca a su hija en la calle, que no se quiere mover pese a la insistencia de su padre, que le reclama que es el colmo que con su edad le esté haciendo un ‘escándalo’ en la calle.

“Vea, uno con dieciocho meses y haciendo berrinche. ¡Ah cuentecito ese!”

La niña, que no mira directamente a Rigo, no se mueve y solo escucha las advertencias de publicar nuevos videos suyos si no renuncia al berrinche.

“¡No me mirés rayado! !Hacéme el favor, que te boleteo! Tengo una cantidad de videos tuyos que te boleteo. Te boleteo”.

Pero a la niña las amenazas de Rigo no le caen en gracia. Incluso parece que no deliberadamente lo ignora.

“Corra pa’ acá. ¿Si me escucha lo que le digo? ¡No me mirés rayado que te boleteo! Culicagada”, dice Rigo.

Urán, al ver que su hija no se mueve y que el berrinche puede durar más de lo que puede aguantar, mira a la cámara y pregunta qué hacer “¿Correa o el método nuevo?”, a lo que una de las mujeres que estaba con él le dice “yo creo que el nuevo”. Rigo le insiste a su hija y remata con uno de sus clásicos comentarios llenos de humor.

“Hágale, pues, mi amor. ¿Cómo es el manual de instrucciones acá?”

Una de las mujeres que estaba con él, entre ellas su esposa, le explica al ciclista que el “el método nuevo es ponerle la vaca Lola”.

Rigo no lo acepta “No, ¿la vaca Lola? ¡Las huevas!” y le insiste a la niña “¡Hágale, pues!”

La bebé, respondiendo a los aplausos y el chiflido de Rigo se pone en cuatro patas y comienza a gatear.

“No, no. Pero caminando”, le reclaman los adultos a la bebé, pero ella no hace caso. “Caminando. Usted sabe caminar. Caminando, Carlota”. Carlota, sin hacer mucho caso gateó hasta donde su mamá, mientras Rigo, con tono de reclamo decía “Vea, a toda hora buscando la mamá. Culicagada”.

Seguir leyendo: