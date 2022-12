ICBF no tiene la culpa de la muerte de 20 niños en la Guajira por desnutrición, dice la directora de la entidad, Concepción Baracaldo

El pasado mes de septiembre, Concepción Baracaldo, directora del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), se posesionó en ese cargo. Desde entonces, han sido múltiples las críticas de quienes rondan ese sector. Tanto así, que en una reciente entrevista del diario El Tiempo, destacó que ha sido víctima de una supuesta persecución mediática. Según detalló en su charla con ese medio de comunicación, las críticas en su contra tienen que ver con que su perfil, más que ser político, es técnico. Añadió que la entidad no tiene la culpa de la muerte de niños en la Guajira a causa de desnutrición.

“Mi llegada al instituto, por petición del presidente, ha sido precisamente para eso en lo que me he especializado: despolitizar y vigilar los recursos. En mis 37 años de carrera jamás tuve un llamado de atención por conductas indebidas, soy pensionada, y el presidente sabiendo esas cualidades decide ponerme en el cargo”, comentó.

Es de destacar que la funcionaria se ha visto envuelta en varias polémicas; entre ellas, la muerte de 20 niños por desnutrición y deshidratación. “El hecho que aquí se mencionó que 20 niños han muerto por desnutrición durante este Gobierno es la demostración de un rotundo fracaso (...) si se van a repetir las mismas cosas, vamos camino al abismo”, dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, al respecto. Según explicó ella, las muertes de esos niños no son culpa del ICBF. Detalló que las razones detrás de ello son varias. Es necesario añadir que, según el senador David Luna, son 33 los niños muertos.

A través de su cuenta de Twitter reveló: “días atrás denuncié que no son 20, sino 33 los niños que han muerto por desnutrición en La Guajira. ¡Alarmante! Por eso, le pido al presidente Gustavo Petro que retire de su cargo a Concha Baracaldo. La vida de los niños no puede estar en manos del amiguismo político”. En Noticias Caracol, la funcionaria hizo una invitación a aumentar las cosas: “No exageremos, este no ha sido el peor año (...) Ha habido épocas anteriores en las que realmente las muertes en general de los niños, no solamente por desnutrición, han sido mucho más graves que las de este momento. Así que no podemos exagerar”, apuntó.

La funcionaria, en su más reciente visita a Riohacha, aseguró que había llegado a un acuerdo con a las comunidades Wayúu

“Ya el mismo Contralor General lo anunció así. Las causas son varias. El instituto tiene un programa de nutrición, y tenemos unas Unidades de Atención Inmediata para hacer esos seguimientos y tamizajes. Dependiendo del grado de desnutrición, si es necesario y el caso es grave, tiene que intervenir el Ministerio de Salud. Si el grado de nutrición es medio, el ICBF hace el control y entrega el programa de alimentación”, relató.

Así mismo, hay supuestas irregularidades en procesos de contratación dentro de ese organismo. Fue María Fernanda Carrascal quien denunció, en el Congreso, la existencia de un presunto “cartel de la experiencia” que consiste en la recepción de contratistas que estarían entregando documentos falsos para justificar su experiencia laboral. “Me han hecho un escándalo mediático diciendo que no soy idónea para el cargo. Pero si después de tener preparación académica de alto nivel y más de tres décadas en la función pública no lo es, no sé a qué le llaman idoneidad. Quienes me critican no me conocen”, expresó en su conversación con El Tiempo.

La funcionaria, en su más reciente visita a Riohacha, aseguró que había llegado a un acuerdo con a las comunidades Wayúu. “Con mucha emoción quiero informarles que los representantes de las comunidades Wayúu mostraron su aprobación y reconocieron la disposición de esta administración, para construir junto con ellos estrategias que propendan a la prevención de la desnutrición en las niñas y niños de sus comunidades. Este es el ejemplo de que a través del diálogo se puede construir y generar el verdadero cambio”, reveló.





