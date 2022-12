Mundial Qatar 2022: Nicolás Gallo estará en la sala del VAR en el partido Croacia vs. Marruecos

Nicolás Gallo completará 15 partidos en la sala del VAR durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 (Colprensa)

Nicolás Gallo es el único árbitro colombiano presente en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El juez ha tenido a su cargo 14 partidos, todos en la sala del videoarbitraje en diversas funciones. La última asignación del juez será en el partido por el tercer y cuarto puesto que enfrentará a Croacia vs. Marruecos. Este juego tendrá como fecha el sábado 17 de diciembre desde las 10 de la mañana.

Gallo será al Stand-By VAR, segunda vez que tendrá esta función, y cumplirá con ello 15 asignaciones en la Copa Mundial de la FIFA. El Árbitro VAR de Espera es un nuevo rol dentro del equipo de árbitros en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. En caso de pérdida de conexión entre el estadio y la sala VAR centralizada, se activará una sala VAR de respaldo ubicada en cada estadio.

Mientras que el cuarto árbitro operará como VAR, con el árbitro asistente de reserva reemplazándolo, el VAR STAND-BY lo asistirá como AVAR y el sistema VAR funcionará con solo dos monitores de video. Todo esto sucede en cuestión de minutos y sin que se retrase el reinicio del partido. Por ahora, Gallo ha estado presente en 13 encuentros: cinco como VAR, ocho como AVAR y uno como Stand By - VAR.

La terna arbitral del penúltimo partido de Qatar 2022 la completan:

Juez Central: Abdulrahman Al Jassim, Qatar

Asistente 1: Taleb Al Marri, Qatar

Asistente 2: Saoud Almaqaleh, Qatar

4to Árbitro: Raphael Claus, Brasil

5to Árbitro: Neuza Back, Brasil

VAR: Julio Bascuñan, Chile

AVAR: Pol van Boekel, Nueva Zelanda

OVAR: Bruno Pires, Brasil

SVAR: Armando Villarreal, Estados Unidos

SBAVAR: Bruno Boschilia, Brasil

En el caso de Gallo, como árbitro VAR, por los juegos en los que participó durante la fase de grupos recibió 3.000 dólares como salario. Entre tanto, a partir de los octavos y cuartos de final este valor subió a los 5.000 dólares. Es decir, en el último partido Nicolás recibió 25 millones de pesos colombianos y el acumulado ronda los 300 millones de pesos colombianos.

Los retos de Nicolás Gallo en Qatar 2022

Inglaterra vs. Francia: Allí tuvo un par de retos importantes que cambiaron el trámite del encuentro, pero que terminaron siendo una decisión acertada. Cuando el reloj del partido marcaba el minuto 80 de juego, el central brasileño del encuentro, Wilton Pereira Sampaio, recurrió a las repeticiones de la videoasistencia arbitral para determinar una jugada de potencial penalti a favor del onceno británico.

En el momento de recurrir a la tecnología en suelo qatarí estuvo presente el polémico árbitro colombiano para revisar, desde diferentes ángulos, cada toma y repetirlas en lo que fue empujón, sin intención de jugar la pelota del lateral izquierdo Theo Hernández sobre el delantero Mason Mount. La revisión duró poco menos de un minuto y derivó en pena máxima a favor de los Tres Leones dirigidos por el técnico Gareth Southgate.

Igualmente, en el segundo tiempo, Harry Kane reclamó por una infracción al borde del área, la cual no fue sancionada por el brasilero. Si bien el cuerpo técnico inglés y sus jugadores reclamaron la revisión del VAR, esta falta fue por fuera del área, por lo que el videoarbitraje no podía interceder al no constituirse un penalti.

Bélgica vs. Canadá: El referí Janny Sikazw fue llamado por los árbitros del VAR para notificarle un posible penal de Axel Witsel contra Richie Laryea. Finalmente, no se sancionó la pena máxima. La otra jugada discutida fue un nuevo pisotón en el área que hubiera significado penalti para Canadá y con ello una nueva posibilidad de empatar el marcador, sin embargo, ni el juez central ni el VAR se percataron.

