Final Mundial Qatar 2022: horarios y canales para ver en Colombia

Argentina vs. Francia es la final del Mundial Qatar 2022. Imagen: Reuters.

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se encuentra en sus días finales de competencia y los amantes al fútbol sudamericano tienen la felicidad por los aires con la clasificación de la selección Argentina a la mítica final de la cita orbital. Tras la inesperada eliminación de Brasil en cuartos de final, el conjunto Albiceleste se convirtió en el único representante latino en el certamen y está al borde de consagrarse campeón.

En las semifinales el cuadro argentino se vio las caras contra el seleccionado de Croacia, conjunto que derrocó justamente a la siempre favorita, Brasil, desde el punto penal. Sin un juego destacado, los europeos se plantaron como un rival fuerte debido a su fuerte estabilidad en defensa y los sudamericanos, dirigidos por el técnico Lionel Scaloni, sabían a perfección que si no concretaban el resultado en los 90 minutos reglamentarios, sus sueños de clasificar a la final se podrían difuminar.

Fue entonces cuando los delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez se pusieron el overol para trabajar en lo que mejor saben hacer, marcar goles y en tan solo un tiempo de juego finiquitaron el encuentro. El primero del partido cayó bajo los pies de la Pulga que ejecutó con efectividad una pena máxima y tan solo cuatro minutos después en una jugada de contraataque, fue la ‘Araña’ Álvarez quien firmó el 2-0 parcial.

Ya en el segundo tiempo, los argentinos salieron al césped con más tranquilidad y luego de una increíble jugada individual de Messi, fue Julián nuevamente quien apareció para marcar el 3-0 final y entregarle el pase a los Gauchos a la final de la Copa Mundial.

En Colombia, la clasificación de la Albiceleste al glorioso séptimo partido de la competencia se recibió con un síntoma de bipolaridad. Algunas personas quedaron decepcionadas con el éxito de los sudamericanos, ya que todavía sufren de la derrota cafetera en Copa América 2021 ante ellos. Mientras que otro gran grupo de personas celebró por todo lo alto, este logro.

Por su lado, también con aparente comodidad, la selección de Francia consiguió su tiquete a la final venciendo por 2-0 a la sorpresa del torneo, Marruecos. Los campeones defensores llegaron a su segunda final de Mundial consecutiva y buscarán repetir lo hecho por Brasil en 1958 y 1962, el bicampeonato consecutivo.

Horarios y canales para ver la final y el partido por el 3.º puesto del Mundial en Colombia

- Croacia vs. Marruecos - sábado 17 de diciembre, 10:00 a.m hora local - RCN, Caracol, DirecTV y DirecTV Go.

- Argentina vs. Francia - domingo 18 de diciembre, 10:00 a.m hora local - RCN, Caracol, DirecTV y DirecTV Go.

Cada una de las selecciones que todavía están con vida en el certamen se juegan su último partido por un objetivo en específico.

Croacia buscará reivindicarse con su afición y conseguir, con una selección de nivel mediano la medalla de bronce, mientras que Marruecos querrá ser el primer país africano en conseguir un tercer puesto mundialista.

Argentina y Francia jugarán para colocar la tercera estrella en sus escudos. Los galos querrán afianzarse como los reyes del mundo, mientras que Argentina querrá devolver la copa a Sudamérica desde que lo hizo Brasil en 2002.





