El ciclista colombiano del Astana, Harold Tejada, confirmó que estará en el Giro de Italia y la Vuelta a España en el 2023

Buena noticia para Superman López: su compatriota Harold Tejada renovó contrato con el Astana

El calendario deportivo de 2023 para el ciclista colombiano Harold Tejada, parece que está prácticamente definido, pues según relató en entrevista para Ciclismo en Grande, estará haciendo Giro de Italia y la Vuelta a España, gracias a la confianza que le ha brindado el equipo Astana Qazaqstan hasta el momento.

Tejada desde que fue fichado por la escuadra kazaja en 2020 se ganó el visto bueno de su equipo para estar en las carreras más importantes del calendario como el Tour de Francia de ese año, en donde trabajó de la mano de su excompañero Miguel Ángel López como gregario. Posteriormente, en 2021 fue enlistado para el Giro de Italia como gregario una vez más y finalmente este 2022 hizo dos grandes vueltas: Giro y Vuelta a España, de nuevo como gregario.

Su trabajo goza de buen reconocimiento por parte de sus jefes y compañeros, lo que les da garantías de estar poniendo una buena ficha para las dos rondas grandes de 2023: “Yo hago otra vez Giro y Vuelta, gracuias al equipo que me ha brindado esa confianza ya decirme un calendario fijo, el primer año que entré primero me decían que debía hacer cierta carrera y luego me programaban. Ahora tengo un calendario más definido”.

Aún sin conocerse quién será el líder para las competencias principales del 2023, tras el despido de Miguel Ángel López del equipo por sospechas de pertenecer a una red de dopaje a inicios de diciembre, el equipo ahora buscará trabajar con las cartas que tienen dentro del equipo y ahora Tejada podría tener la oportunidad de tener mayores oportunidades de ser líder en carreras de una semana para ir viendo su progreso de cara a ese cargo, luego de 3 años de aprendizaje en el escuadra.

Otras carreras en las que arrancará el año 2023 Harold Tejada con el Astana

En la misma entrevista Harold habló de otras competencias que pretende hacer, confirmando que iniciará su cronograma de carreras en la Vuelta a San Juan en Argentina, mientras espera poder participar en el Campeonato Nacional de Ruta en Colombia, fecha que no puede ser confirmada aún debido a otros compromisos que se le cruzarían en el viejo continente.

“Estoy viendo si hago los Campeonatos Nacionales, pero no hay nada concreto... haré la Clásica de Jaen, la Ruta del Sol, Gran Camino, después queremos hacer muy bien la Vuelta a Cataluña y de ahí Tour de Alpes, Giro de Italia, luego Tour de Polonia y Vuelta a España”.

El colombiano también comentó que el equipo al no tener a un referente principal para las carreras, deberá reajustarse con los corredores jóvenes que tienen incluido él, lo que da a pensar que sin duda tendrá la posibilidad de encarar algunas responsabilidades importantes dentro del calendario del 2023 para el equipo.

Harold, de 25 años y 180 de estatura todavía no cuenta con victorias parciales ni generales, por lo que podría ser un buen año para sumar alguna a su palmarés, ya que se ha dedicado a ser gregario la mayor parte del tiempo, algo que no le molesta y reconoce como una tarea bastante difícil y no apta para cualquier corredor.

