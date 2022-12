El ciclista colombiano Álvaro Hodeg entrenó con su equipo un año después de sufrir terrible accidente: “Espero poder competir el próximo año”

Álvaro Hodeg, ciclista colombiano del UAE Team Emirates. Foto tomada del Instagram de Álvaro Hodeg

El pedalista colombiano, Álvaro Hodeg por fin se pudo reunir con su equipo UAE Team Emirates luego de que pasara un año en el que fuera contratado, pero sin poder competir durante la temporada 2022 debido a una larga recuperación que tuvo que pasar tras un accidente automovilístico en diciembre de 2021.

La escuadra le brindó su voz de apoyo y lo acompañaron a lo largo de su recuperación, algo que agradeció en su momento el sprinter cafetero. Ahora se encuentra junto a algunos de sus compañeros en Europa para adelantar algunos detalles de lo que se buscará en la siguiente campaña que se acerca y además, poder establecer los puntos más importantes a trabajar para Hodeg dentro de su pretemporada y acondicionamiento físico.

El corredor de 26 años escribió en las historias en las que aparece con su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien es el jefe de filas y el doble campeón del Tour de Francia y junto a Joxean Fernández Matxin, su director deportivo: “Solo cariño y admiración para estas dos personas”.

Álvaro ya había recibido grandes palabras de su director deportivo cuando se dio a conocer su fichaje para el 2022: Álvaro Hodeg es un gran talento, tiene mucha calidad y no solo es un ciclista talentoso, sino una gran persona, es el tipo de atleta que queremos en nuestro equipo”, dijo el dirigente español para ZonaCycling a finales del 2021, lo que se entiende que el equipo tiene grandes expectativas con el monteriano en las competencias.

Vale recordar que para el 2023 el velocista principal ya no será el colombiano Fernando Gaviria, pues este decidió dar un paso al costado debido a la falta de motivación y de resultados con el equipo árabe, pasando ahora a ser parte del Movistar Team. Esto le abre la posibilidad a Hodeg de empezar a hacerse un espacio en el equipo para ir por buenos resultados y así ser tenido en cuenta para grandes competencias, pues solo ha tenido la oportunidad en el Quick Step de estar en un Giro de Italia.

Álvaro Hodeg se recupera, aunque le falta un poco para llegar a su 100%

‘Alvarito’ como le dicen dentro del pelotón espera poder regresar a las competencias próximamente con su equipo, el cual lo ha esperado por más de un año para que se recupere, siendo además un apoyo moral como bien lo contó el ciclista colombiano para el Diario As a mediados de noviembre.

Por ahora se prepara de manera consciente para encontrar su mejor nivel deportivo y poder tener algunas victorias, pues parece que dicho proceso va por buen camino según dijo Hodeg a As recientemente: “La mayoría de los compañeros se han quedado impresionados porque todos me dicen que no parece que llevara un año sin montar, incluso yo me siento muy bien, no sé si de tantas ganas que tenia de montar, pero muy feliz. Los compañeros impresionados, riéndonos todo el día, entrenando, obviamente no tan duro porque me cuesta, pero ahí vamos de a poquito”.

