Rafael Robayo no tendrá final feliz con Millonarios, Gustavo Serpa descartó su regreso

Rafael Robayo jugó en los últimos dos años en el fútbol de Andorra Colprensa - Sofía Toscano)

A sus 38 años, Rafael Robayo sueña con quemar sus últimos cartuchos con el equipo de sus amores; Millonarios. El bogotano es uno de los ídolos del cuadro Embajador, con el que se coronó campeón de la liga en 2012, y también ganó una Copa Colombia en 2010.

En diálogo con Infobae Colombia, Rafa Robayo no ocultó su deseo por volver a vestirse con los colores de Millonarios: “El deseo, el sueño de uno como hincha y que fue jugador es regresar y más en esta temporada que viene. La decisión la toma la directiva, ellos tienen un plan de jugadores y lo que es el presidente Enrique Camacho, el profe Alberto Gamero y Gustavo Serpa ya tienen planteamientos en cuento a la nómina”.

Así mismo, el ex Deportes Tolima manifestó que todo depende de las directivas y cuerpo técnico de Millonarios para su vuelta al club: “Sí, he podido hablar con el presi, con el profe, en cuanto la posibilidad y ya serán ellos los que tomen la decisión. Sería mi despedida de mi casa azul, no creo que el retiro, pero si del club y de la hinchada embajadora en el terreno de juego y aportando mi jerarquía”.

El volante jugó más de 426 partidos con Millonarios marcando 39 goles y 21 asistencias. Actualmente, Rafael Robayo es el tercer futbolista con mayor cantidad de encuentros disputados en la escuadra capitalina a la que llegó en 2005 procedente del Once Caldas de Manizales.

De acuerdo con la información de El VAR Caracol, el presidente de la junta directiva, Gustavo Serpa, descartó la contratación de Rafael Robayo para Millonarios y por ahora no podrá cumplir su deseo de colgar los guayos con el cuadro Albiazul, en el que ha tenido dos ciclos.

Además de la liga y Copa Colombia, Millonarios afrontará la primera fase de la Conmebol Libertadores por lo cual ya confirmó a dos refuerzos para las diferentes competencias de 2023. Los jugadores se vestirán de azul en próximo año son Fernando Uribe que tendrá su tercer ciclo en el Embajador tras su paso sin pena ni gloria por Junior de Barranquilla, y Leonardo Castro actual goleador de Liga BetPlay Dimayor con 15 anotaciones y viene de ser campeón con el Deportivo Pereira.

Otro jugador que podría volver a vestirse de azul es Daniel Giraldo, que no tuvo un desempeño destacado con el Junior de Barranquilla y tiene intensiones de regresar a las toldas capitalinas para ponerse a las órdenes de Alberto Gamero.

A pesar de coronarse campeón de la Copa Colombia, Millonarios dejó en su afición un sabor agridulce luego de no poder llegar a la final del rentado nacional al quedar eliminado en los cuadrangulares tras empatar en la última fecha ante Independiente Santa Fe.

Se espera que para el 2023, el conjunto dirigido por Alberto Gamero pueda bordar la estrella 16 en su escudo tras cinco años de sequía de títulos en la Liga BetPlay Dimayor.

