Negociación del salario mínimo: la penúltima reunión entre empresarios y trabajadores terminó sin acuerdo este miércoles

Mesa de concertación del salario mínimo 2023 a la que asistieron miembros del Gobierno nacional y representantes de gremios y centrales obreras.

A falta de un día de que se venza el plazo para que se dé a conocer la cifra del salario mínimo para el año 2023, la Mesa de Concertación Salarial se levantó sin un acuerdo. Los gremios y sindicatos siguen plantados en que el aumento debe ser del 20 %, mientras que para los empresarios la cifra es demasiado alta, por lo que su ponencia es que sea poco más del 13 %, aunque no la han presentado de manera formal. Desde antes de iniciar las negociaciones estas eran las cifras que se esperaban, y en términos prácticos la discordia es por la interpretación de una de las variables que se evalúan para esto. De no tener un acuerdo mañana, el gobierno tomará la decisión del valor de forma autónoma.

Las agremiaciones obreras y sindicatos sugieren un aumento del 20 %, unos 200 mil pesos, cifra que se había tanteado hace semanas, incluso meses, que aunque pueda verse muy alta, buscaría equiparar un poco más la capacidad adquisitiva de los trabajadores, teniendo en cuenta las cifras de desempleo, productividad, y quizás la más importante, la inflación.

El pedido se sustenta en que se haga un control sobre el precio de los alimentos, que podría ir muy en la línea de lo detallado por la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien habló sobre los productos, artículos y servicios indexados a este concepto.

“Nos han hecho llegar una lista de los productos y actividades que serán desindexadas del salario mínimo, podemos decirles que estamos desatando no solamente los 84 productos anunciados, sino que vamos por 200 actividades que son las que se trabajarán con mayor profundidad y al detalle. Nuestro objetivo es reducir el impacto inflacionario producto del incremento del salario mínimo”, detalló en su momento la jefe de la cartera laboral.

Con esta propuesta, para el 2023 el salario, sumado al auxilio de transporte sería de 1.340.606 pesos. Hay que tener en cuenta que la sugerencia era que se presentara una cifra mínima, la cual fuera superior a la suma de la inflación y la productividad, quiere decir el 13,77 %.

“Por cuenta de la devaluación, la desaceleración y las inclemencias del clima, en nov. se registró la inflación (12.53 %). Alimentos (27 %), artículos para el hogar (17.3 %), servicios públicos (7 %), jalonaron el encarecimiento del costo de vida”, detallaron desde la Central Unitaria de Trabajadores.

Mesa de concertación del salario mínimo de 2023 en el que participan empleadores, trabajadores y el Gobierno nacional. FOTO: CUT

Empresarios argumentan que el 20 % es demasiado

Las compañías han guardado cierto secretismo con este tema, a falta de un día no han presentado una propuesta formal, y tampoco han dado muestras de un acuerdo a algo de lo presentado. No obstante, consideran que aún no han encontrado la forma adecuada para determinar el salario, en forma que le convenga a todos los colombianos.

En dialogo con Caracol Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Bruce Mac Master, detalló que se mantiene optimista que se pueda llegar a un consenso:

“Soy optimista en que podamos encontrar un consenso para el salario mínimo (...) tenemos un ánimo optimista de encontrar un acuerdo, por lo que no presentamos una propuesta como una forma de prevención en el mecanismo de negociación, porque el salario mínimo tiene una cantidad de implicaciones sobre la vida de todos los colombianos como en la inflación, el empleo, la formalización, las empresas públicas”.

Recordemos que el incremento no podría estar muy por encima de la inflación, el Banco de la República había referenciado este tema, asegurando que el solo incremento del 1 % sería inconveniente, pues además de agudizar la situación económica, podría costar miles de puestos de trabajo.

